Alta Gracia: una mujer y dos niños hospitalizados tras el impacto de su moto

Alta Gracia: lo detuvieron mientras intentaba robar una moto
El joven de 23 años fue sorprendido por los uniformados con una ganzúa artesanal metálica, instrumento con el cual habría ocasionado daños en el tambor de contacto de una motocicleta.
El choque se dio con un automóvil en la esquina de Arzobispo Castellano y San Juan Bosco.Policiales21 de agosto de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Este jueves ocurrió un accidente en la ciudad, precisamente en la esquina de calle Arzobispo Castellano y San Juan Bosco, donde se dio un fuerte impacto entre un automóvil y una motocicleta.
Fuentes policiales indicaron que se trata de un vehículo Ford Ka, conducido por un hombre de 37 años, y una moto Yamaha, en la que circulaba una mujer de 30 años junto a dos niños de 10 y 6 años.
Cabe aclarar que todos los ocupantes de la motocicleta debieron ser trasladados al Hospital regional debido a diversas lesiones luego del choque.
En el lugar trabajó el personal de emergencias de Vittal, quien asistió a la motociclista y los niños que circulaban a bordo.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
El Festival de Cine Monumental Sierras de Alta Gracia comenzará el próximo viernes 21 de agosto, con una programación que incluye cortometrajes de estudiantes, películas para todo público y actividades educativas.
La Cámara baja le puso un freno al Gobierno de Milei con el rechazo al veto del mandatario contra la Ley de Emergencia en Discapacidad. En total fueron 172 votos contra 73, logrando los dos tercios necesarios para mantener la sanción aprobada por el Congreso.
En el programa Argenzuela de la señal televisiva C5N salieron a la luz los audios que demuestran el presunto cobro de retornos de distintos funcionarios del Gobierno en la compra y provisión de medicamentos a un laboratorio.
El nuevo bloque será integrada por Carlos D'Alessandro, Marcela Pagano, Gerardo González, y la ex libertaria Lourdes Arrieta "No hay democracia dentro del gobierno", dijo D'Alessandro.
El Gobierno logró blindar el veto a la ley de aumento jubilatorio en Diputados, con 83 votos que lo respaldaron frente a los 160 legisladores que mantuvieron su decisión de apoyar a los jubilados. La oposición buscaba poner en vigencia la norma que aumenta los haberes en un 7.2% y amplía el bono a 110 mil pesos para los jubilados de la mínima.