Alta Gracia: una mujer y dos niños hospitalizados tras el impacto de su moto

(SN; Alta Gracia) Este jueves ocurrió un accidente en la ciudad, precisamente en la esquina de calle Arzobispo Castellano y San Juan Bosco, donde se dio un fuerte impacto entre un automóvil y una motocicleta.

Fuentes policiales indicaron que se trata de un vehículo Ford Ka, conducido por un hombre de 37 años, y una moto Yamaha, en la que circulaba una mujer de 30 años junto a dos niños de 10 y 6 años.

Cabe aclarar que todos los ocupantes de la motocicleta debieron ser trasladados al Hospital regional debido a diversas lesiones luego del choque.

En el lugar trabajó el personal de emergencias de Vittal, quien asistió a la motociclista y los niños que circulaban a bordo.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.