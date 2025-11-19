Accidente fatal en Chile: murió un matrimonio cordobés al chocar con una camioneta

Córdoba: logra dictamen un proyecto para promover la industria de eventos
Impulsan un proyecto de ley en Córdoba para crear un régimen de promoción de la industria de eventos, buscando estabilidad fiscal e incentivos a la inversión.
(SN; con información de NA) Un matrimonio cordobés que viajaba de compras a Chile murió al chocar su auto contra una camioneta en el sector Paso Nevado, en San Clemente.
De acuerdo a la información publicada por distintos medios locales y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Carmen Emilia Brandán, de 65 años, y Jorge Clemente Cuello, de 67, se dirigían la ciudad de Talca a bordo de un Toyota Corolla.
Los turistas cruzaron la frontera, en el kilómetro 36 de la Ruta CH-115, e impactaron de frente con una camioneta roja, en la que circulaban dos ciudadanos de nacionalidad chilena que sufrieron heridas menores y fueron atendidos en el lugar.
Los argentinos, que viajaban al país trasandino para realizar compras y disfrutar de un paseo, fallecieron en el acto, mientras que se desarrolló un operativo de emergencia encabezado por ambulancias del SAR, bomberos de San Clemente y Carabineros.
Personal de SIAT Talca llevaba a cabo pericias para esclarecer las circunstancias del accidente fatal.
Con una inversión de 26 millones de dólares en Córdoba, el aeropuerto sumará 4.300 m², siete puertas y duplica su embarque doméstico. Llaryora destacó la enorme necesidad de conectividad de la provincia.
Durante octubre, el Índice del Costo de la Construcción de Córdoba (ICC- Cba) marcó una variación mensual del 2,5% en su nivel general y del 25,8% con relación a 2024. Mientras que el valor del metro cuadrado alcanzó los $792.256.
El hecho ocurrió el pasado sábado 15 de noviembre, cuando la bebé nació sin vida. La madre y su familia sospechan que durante la cesárea intervinieron pasantes.
El adolescente falleció en la zona rural del departamento Río Primero, donde se encontraba trabajando junto a su padre y su cuñado.
Estarán ubicados en Villa María y Río Cuarto y generará más de 400 empleos. La noticia se conoció luego de la reunión que mantuvo el gobernador Martín Llaryora con el vicepresidente de la firma, Adrián Ecker.
La Justicia ordenó 25 allanamientos en Córdoba, Carlos Paz y Alta Gracia, donde detuvo a 17 personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a estafas con autos y motos.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
La finalización del programa "Alta Gracia Potencia" reunió a 500 alumnos en un Escape Room. El ciclo buscó fortalecer la enseñanza de matemáticas en 10 escuelas secundarias.
Redes sociales son la principal fuente de noticias para estudiantes de Periodismo en América Latina. Prefieren el microcontenido, lo visual y el humor. Evitan la TV por negatividad.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no solo desató el escándalo por retener comida en galpones la cual era destinada a comedores populares, sino que se comprobó el funcionamiento de un desarmadero de vehículos en Villa Martelli.