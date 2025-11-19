Accidente fatal en Chile: murió un matrimonio cordobés al chocar con una camioneta

(SN; con información de NA) Un matrimonio cordobés que viajaba de compras a Chile murió al chocar su auto contra una camioneta en el sector Paso Nevado, en San Clemente.

De acuerdo a la información publicada por distintos medios locales y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Carmen Emilia Brandán, de 65 años, y Jorge Clemente Cuello, de 67, se dirigían la ciudad de Talca a bordo de un Toyota Corolla.

Los turistas cruzaron la frontera, en el kilómetro 36 de la Ruta CH-115, e impactaron de frente con una camioneta roja, en la que circulaban dos ciudadanos de nacionalidad chilena que sufrieron heridas menores y fueron atendidos en el lugar.

Los argentinos, que viajaban al país trasandino para realizar compras y disfrutar de un paseo, fallecieron en el acto, mientras que se desarrolló un operativo de emergencia encabezado por ambulancias del SAR, bomberos de San Clemente y Carabineros.

Personal de SIAT Talca llevaba a cabo pericias para esclarecer las circunstancias del accidente fatal.