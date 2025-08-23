La Rancherita: nueva línea de media tensión para 400 habitantes

Córdoba: anunciaron la creación del Instituto Argentino del Maní
El gobernador Martín Llaryora participó del acto aniversario de la Cámara Argentina del Maní y propuso el “sello Maní Córdoba”.
(La Rancherita; SN) La Rancherita contará con una nueva línea de media tensión. La obra fue contratada por el Gobierno de Córdoba con el objetivo de mejorar el suministro eléctrico en la localidad. La iniciativa reemplaza una red existente, y se espera que beneficie a más de 400 habitantes, contribuyendo al desarrollo de la comunidad.
Durante el acto de firma, Facundo Torres Lima se refirió al propósito de la obra: "Esta obra va a frenar el riesgo de la línea obsoleta que atravesaba las sierras y que muchas veces terminaba ocasionando incendios. Es un ejemplo de federalismo real, que escucha a las comunidades y responde con hechos concretos".
Torres Lima también mencionó el enfoque del gobierno provincial: "El gobierno de Martín Llaryora no se queda en promesas: cumple lo que dice y lo hace con presencia territorial. Esta inversión beneficiará a 160 familias que eligieron vivir en La Rancherita sin renunciar a su dignidad ni al acceso a servicios esenciales".
Detalles de la obra
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba ha firmado el inicio de los trabajos para la construcción de la Línea Aérea de Media Tensión (LMT) de 13,2 kV. Esta nueva infraestructura busca reemplazar una red previa que presentaba desgaste. Se espera que el proyecto mejore la accesibilidad, seguridad y calidad del servicio para las 160 familias residentes.
El contrato fue firmado por Facundo Torres Lima, presidente provisional de la Legislatura, Ezequiel Turletto, subsecretario de Infraestructura Eléctrica, y Miguel Vanotti, presidente comunal de La Rancherita.
El flamante presidente del Partido Justicialista de Córdoba encabezó el encuentro junto a dirigentes y candidatos a diputados de cara a los próximos comicios legislativos de octubre.
El dueño del departamento en donde fue hallado el cuerpo de la joven asesinada continúa prófugo. La Policía lanzó una orden de captura y lo extendió a la Dirección Nacional de Migraciones.
Se trata de la primera fecha del Rugby Championship entre el conjunto argentino y su par de Nueva Zelanda, los All Blacks.
El Gobernador felicitó a los jugadores del seleccionado argentino de Rugby, quienes recibirán a sus pares de Nueva Zelanda, uno de los mejores equipos del mundo, en el estadio Mario Alberto Kempes.
El actual diputado por Córdoba de Unión por la Patria y referente del kirchnerismo confirmó su candidatura y encabezará la lista de diputados de Fuerza Patria. El legislador se diferenció de la candidata Natalia de la Sota, quien irá por fuerza del schiarettismo.
La ex presidenta acusó al mandatario de estar al tanto de los retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad y le recordó la “doctrina Vialidad” con la que fue condenada.
El Gobierno local informó que la época de poda finalizó el 15 de agosto y recordó la importancia de respetar los períodos establecidos para cuidar la salud del arbolado.
El municipio y el Colegio de Arquitectos implementarán una aplicación digital para simplificar trámites de obras privadas y reducir la necesidad de gestiones presenciales.
La pesquisa judicial incluye 15 allanamientos, entre la sede de la Agencia de Discapacidad, la Droguería Suizo Argentina y domicilios particulares de los imputados.
Con entrada libre y gratuita en el mítico Cine Teatro Monumental, el festival se extenderá hasta el próximo domingo24 de agosto.