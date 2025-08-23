La Rancherita: nueva línea de media tensión para 400 habitantes

(La Rancherita; SN) La Rancherita contará con una nueva línea de media tensión. La obra fue contratada por el Gobierno de Córdoba con el objetivo de mejorar el suministro eléctrico en la localidad. La iniciativa reemplaza una red existente, y se espera que beneficie a más de 400 habitantes, contribuyendo al desarrollo de la comunidad.

Durante el acto de firma, Facundo Torres Lima se refirió al propósito de la obra: "Esta obra va a frenar el riesgo de la línea obsoleta que atravesaba las sierras y que muchas veces terminaba ocasionando incendios. Es un ejemplo de federalismo real, que escucha a las comunidades y responde con hechos concretos".

Torres Lima también mencionó el enfoque del gobierno provincial: "El gobierno de Martín Llaryora no se queda en promesas: cumple lo que dice y lo hace con presencia territorial. Esta inversión beneficiará a 160 familias que eligieron vivir en La Rancherita sin renunciar a su dignidad ni al acceso a servicios esenciales".

Detalles de la obra

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba ha firmado el inicio de los trabajos para la construcción de la Línea Aérea de Media Tensión (LMT) de 13,2 kV. Esta nueva infraestructura busca reemplazar una red previa que presentaba desgaste. Se espera que el proyecto mejore la accesibilidad, seguridad y calidad del servicio para las 160 familias residentes.

El contrato fue firmado por Facundo Torres Lima, presidente provisional de la Legislatura, Ezequiel Turletto, subsecretario de Infraestructura Eléctrica, y Miguel Vanotti, presidente comunal de La Rancherita.