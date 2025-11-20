Córdoba: el Grupo América duplicará la capacidad del Aeropuerto Taravella

Córdoba: logra dictamen un proyecto para promover la industria de eventos
Impulsan un proyecto de ley en Córdoba para crear un régimen de promoción de la industria de eventos, buscando estabilidad fiscal e incentivos a la inversión.
(Córdoba; SN).- El Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella será íntegramente reformado, tras la presentación de un plan de obras por parte de Aeropuertos Argentina. El proyecto, que supera los 26 millones de dólares en inversión, busca duplicar la capacidad operativa de la terminal, consolidando a Córdoba como un hub regional clave.
Representantes de Aeropuertos Argentina presentaron el nuevo plan estratégico de obras al gobernador Martín Llaryora en el Centro Cívico del Bicentenario. La iniciativa responde al sostenido crecimiento del tráfico aéreo, buscando mejorar la experiencia de los usuarios y potenciar el desarrollo económico de la provincia.
Tras la presentación, el gobernador Martín Llaryora destacó la magnitud de la inversión en el contexto actual y el impacto que tendrá para la provincia: “Es una inversión histórica que potencia a la Provincia y consolida a Córdoba como uno de los mejores aeropuertos de Latinoamérica”, subrayó el mandatario.
En conferencia de prensa, Llaryora enfatizó el agradecimiento a la empresa: “Esta es una inversión importantísima, la cual quiero agradecer especialmente por el momento que está viviendo la Argentina. Esto es jugarse al desarrollo y al crecimiento del país y de los cordobeses”.
El Gobernador señaló que las obras permitirán al Taravella convertirse en “uno de los aeropuertos más importantes de Argentina y también de Sudamérica” y afirmó que la ampliación "nos permite planificar la posibilidad del crecimiento para sumar mayor conectividad a Córdoba”.
El CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, y el gobernador Martín Llaryora.
Por su parte, el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, resaltó las condiciones que presenta la provincia para recibir este proyecto: “Es destacable el crecimiento de Córdoba, eso se debe a que seguramente están haciendo bien las cosas en la provincia, está creciendo el turismo, hay muchos vuelos internacionales que están incorporándose, muchos vuelos domésticos que se están incorporando”, expresó Ketchibachian, y agregó que “estamos viendo un futuro muy promisorio para la provincia. El aeropuerto de Córdoba será un aeropuerto de última generación, un aeropuerto inteligente”.
El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, también valoró la decisión: “Esta es una expectativa de crecimiento que va a impactar favorablemente en todos los sectores de la economía de la ciudad, de la provincia, y me animo a decir del centro de la república. Estamos orgullosos, agradecidos que hoy, Córdoba nuevamente vuelve a dar un paso, y en este caso, hacia arriba”.
Detalles técnicos de la transformación
La ampliación del Aeropuerto Taravella transformará las instalaciones y la capacidad operativa. La superficie total pasará de 19.700 m² a 24.000 m², sumando 4.300 m² a la terminal de pasajeros.
Además, se incluirán dos salas VIP, un nuevo Duty Free, y un sistema automático de tratamiento de equipajes (Baggage Handling System).
Crecimiento y Conectividad Aérea
El Taravella se posiciona como uno de los aeropuertos de mayor crecimiento en el país. Entre enero y octubre de este año, 2.621.415 pasajeros transitaron por la terminal, con 1.869.970 en vuelos domésticos y 751.445 en internacionales. Esta cifra representa un crecimiento del 12,06% respecto al mismo período de 2024.
El Aeropuerto continúa ampliando su red de destinos:
En la Terminal de Cargas, la actividad también creció: Avianca incorporó la ruta Córdoba–Bogotá para carga, GOL sumó operaciones cargueras y LATAM agregó el vuelo Córdoba–San Pablo.
La inversión en Córdoba es parte de un plan más amplio de la compañía. Meses atrás, se inauguró la nueva pista del aeropuerto de Río Cuarto, y Aeropuertos Argentina también trabaja en un proyecto de refuncionalización de su terminal de pasajeros.
