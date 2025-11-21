Autopista Córdoba-Carlos Paz: volcó un camión y el conductor está en grave estado

Córdoba: logra dictamen un proyecto para promover la industria de eventos
Impulsan un proyecto de ley en Córdoba para crear un régimen de promoción de la industria de eventos, buscando estabilidad fiscal e incentivos a la inversión.
El conductor perdió el control cuando se dirigía a la ciudad de Córdoba. El camión quedo con las cuatro ruedas para arriba y las bolsas de hielo que trasladaba se desparramaron en la calzada.Provinciales21 de noviembre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de La Nueva Mañana) Este viernes ocurrió un accidente sobre la autopista Córdoba-Carlos Paz, donde un camión que transportaba hielo dio un vuelco y el chofer fue trasladado en grave estado.
En el camión circulaban dos personas, quienes quedaron aprisionados en la cabina y fueron rescatados por el personal d Bomberos. El conductor fue trasladado al Hospital de Urgencias de Córdoba, mientras que el acompañante recibió asistencia en Malagueño, informó LNM.
El accidente sucedió cerca de las 15, cuando el chofer perdió el control y termino volcando sobre el carril derecho. Las bolsas de hielo se desparramaron por el asfalto.
Según informó la Policía a El Doce, minutos después el conductor de un auto se presentó en el lugar y declaró que había participado del siniestro. Oficiales se encuentran removiendo las bolsas de hielo y tomando las primeras pericias para esclarecer el desenlace del accidente.
Con una inversión de 26 millones de dólares en Córdoba, el aeropuerto sumará 4.300 m², siete puertas y duplica su embarque doméstico. Llaryora destacó la enorme necesidad de conectividad de la provincia.
Se trata de Carmen Emilia Brandán, de 65 años, y de Jorge Clemente Cuello, de 67, quienes se dirigían la ciudad de Talca a bordo de un Toyota Corolla.
Durante octubre, el Índice del Costo de la Construcción de Córdoba (ICC- Cba) marcó una variación mensual del 2,5% en su nivel general y del 25,8% con relación a 2024. Mientras que el valor del metro cuadrado alcanzó los $792.256.
El hecho ocurrió el pasado sábado 15 de noviembre, cuando la bebé nació sin vida. La madre y su familia sospechan que durante la cesárea intervinieron pasantes.
El adolescente falleció en la zona rural del departamento Río Primero, donde se encontraba trabajando junto a su padre y su cuñado.
La Justicia ordenó 25 allanamientos en Córdoba, Carlos Paz y Alta Gracia, donde detuvo a 17 personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a estafas con autos y motos.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no solo desató el escándalo por retener comida en galpones la cual era destinada a comedores populares, sino que se comprobó el funcionamiento de un desarmadero de vehículos en Villa Martelli.
El festival gastronómico y cervecero se realiza el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el Parque del Sierras Hotel. La quinta edición creció en su programación artística.
Wall Street Retira Mega-Crédito a Milei: Bancos frenan el préstamo de $20.000M por falta de garantías. Mercado reacciona con desplome y suba del Riesgo País.
El hecho se registró en la “Parrilla el Gringo”, de barrio Parque Casino, donde una pareja ingresó con elementos cortantes y sin autorización, y luego dos individuos agredieron a los uniformados.