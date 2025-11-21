Autopista Córdoba-Carlos Paz: volcó un camión y el conductor está en grave estado

(SN; con información de La Nueva Mañana) Este viernes ocurrió un accidente sobre la autopista Córdoba-Carlos Paz, donde un camión que transportaba hielo dio un vuelco y el chofer fue trasladado en grave estado.

En el camión circulaban dos personas, quienes quedaron aprisionados en la cabina y fueron rescatados por el personal d Bomberos. El conductor fue trasladado al Hospital de Urgencias de Córdoba, mientras que el acompañante recibió asistencia en Malagueño, informó LNM.

El accidente sucedió cerca de las 15, cuando el chofer perdió el control y termino volcando sobre el carril derecho. Las bolsas de hielo se desparramaron por el asfalto.



Según informó la Policía a El Doce, minutos después el conductor de un auto se presentó en el lugar y declaró que había participado del siniestro. Oficiales se encuentran removiendo las bolsas de hielo y tomando las primeras pericias para esclarecer el desenlace del accidente.