Alta Gracia: fuerte impacto entre dos vehículos sobre la ruta C-45

Potrero de Garay: realizaron un operativo de control náutico en el Lago Los Molinos
Del operativo participó el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y el jefe comunal Gerardo Martínez.
El accidente ocurrió durante las últimas horas del sábado y en el lugar trabajó el personal de emergencias de Vittal, quien asistió a todos los ocupantes involucrados.Policiales23 de noviembre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Durante las últimas horas del sábado ocurrió un fuerte impacto entre un automóvil y una camioneta sobre la ruta C-45, precisamente frente al autoservicio “El Ombú”.
Fuentes policiales informaron que se trata de un vehículo marca Ford Focus, conducido por un hombre de 45 años, y una EcoSport, en la que transitaban una mujer acompañada de una niña.
En el lugar trabajó el personal de emergencias de Vittal, quien asistió a los ocupantes por diversos traumatismos ocasionados luego del impacto.
Afortunadamente ninguno de los involucrados sufrió lesiones de gravedad ni requirieron traslado al nosocomio.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
El accidente ocurrió en el barrio El Golf, donde por causas a establecer, el conductor de 17 años chocó su Renault Megane contra el poste de alumbrado público.
El accidente ocurrió en la avenida San Martín, donde el hombre de 58 años perdió el control y cayó a la carpeta asfáltica.
El hecho se registró en la “Parrilla el Gringo”, de barrio Parque Casino, donde una pareja ingresó con elementos cortantes y sin autorización, y luego dos individuos agredieron a los uniformados.
La Justicia ordenó 25 allanamientos en Córdoba, Carlos Paz y Alta Gracia, donde detuvo a 17 personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a estafas con autos y motos.
Un automóvil se incendió esta madrugada tras una explosión en Parque San Juan. Bomberos controló el fuego y una vecina resultó herida por la caída de una chapa.
Luego de la multitudinaria primera jornada, llega una nueva noche del festival de cerveza local que reúne artistas locales y nacionales, con carritos gastronómicos y una gran feria para recorrer desde temprano en el Parque del Sierras Hotel.
Pese al alto al fuego estipulado hace algunas semanas y luego de que familias enteras regresaron a reconstruir sus hogares luego de los bombardeos, el gobierno israelí de Netanyahu continúa atacando civiles en Franja de Gaza.
Se trata de Carlos Alberto Presti, quien se desempeñaba como jefe del Ejército y se convierte en el primer militar desde 1983 en asumir al frente de un ministerio. Su padre Roque Presti fue comandante del Regimiento de Infantería 7 de La Plata durante la dictadura.
Monteoliva es cordobesa y ocupó el mismo cargo a nivel provincial durante el gobierno de José Manuel de la Sota, cuando ocurrió el acuartelamiento policial en 2013. Además fue directora Nacional de Operaciones de Seguridad en la anterior gestión de Bullrich.
