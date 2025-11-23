Alta Gracia: fuerte impacto entre dos vehículos sobre la ruta C-45

(SN; Alta Gracia) Durante las últimas horas del sábado ocurrió un fuerte impacto entre un automóvil y una camioneta sobre la ruta C-45, precisamente frente al autoservicio “El Ombú”.

Fuentes policiales informaron que se trata de un vehículo marca Ford Focus, conducido por un hombre de 45 años, y una EcoSport, en la que transitaban una mujer acompañada de una niña.

En el lugar trabajó el personal de emergencias de Vittal, quien asistió a los ocupantes por diversos traumatismos ocasionados luego del impacto.

Afortunadamente ninguno de los involucrados sufrió lesiones de gravedad ni requirieron traslado al nosocomio.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.