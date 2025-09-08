Alta Gracia: la peña solidaria reunió a cientos de vecinos en el Club Colón

La ciudad vivió una jornada de música, danza y solidaridad en la peña “La Música y los Barrios”, que reunió a cientos de vecinos y vecinas.

Municipales08 de septiembre de 2025 SN
Peña Colon (1)

(SN; Alta Gracia) El domingo 7 de septiembre se realizó la peña solidaria “La Música y los Barrios” en el Club Colón, con la presencia de cientos de vecinos y vecinas que disfrutaron de música, danza y un completo servicio de buffet.

La actividad comenzó al mediodía y contó con la participación de artistas locales y academias de danza que animaron la tarde con ritmo, color y tradición. En la previa, distintas instituciones de la ciudad organizaron la venta anticipada de entradas a precio accesible, que incluían una porción de locro. Lo recaudado será destinado a proyectos sociales impulsados por cada organización.

Durante la apertura, el intendente Marcos Torres destacó la importancia de la unidad comunitaria: “Unir fuerzas y coordinar esfuerzos para que cada institución pueda lograr sus proyectos es el verdadero sentido de esta peña. Me llena de orgullo ver a la comunidad trabajando unida por Alta Gracia; sepan que el Estado siempre va a estar para coordinar y acompañar este tipo de eventos”.

El viceintendente Jorge De Napoli, el secretario de Gobierno Mariano Agazzi y el subsecretario de Vinculación Comunitaria Agustín Saieg acompañaron la jornada, compartiendo con los vecinos un encuentro que combinó cultura y solidaridad.

Con esta iniciativa, el municipio y el Consejo de Vecinos reafirmaron su compromiso de fortalecer la participación ciudadana y de promover lazos de solidaridad entre los habitantes de la ciudad.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-08-29 at 12.50.46 PM

Alta Gracia: se conformó el comité de acción contra el dengue

Redacción SN
Municipales30 de agosto de 2025

El encuentro reunió a áreas del Ejecutivo municipal, representantes de la Comisión de Ambiente y Salud del Concejo Deliberante, del Juzgado de Faltas y el Hospital Regional Arturo Illía para definir el trabajo a realizar en el marco de la temporada de diversas enfermedades vectoriales.

Lo más visto
Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email