Alta Gracia: la peña solidaria reunió a cientos de vecinos en el Club Colón

(SN; Alta Gracia) El domingo 7 de septiembre se realizó la peña solidaria “La Música y los Barrios” en el Club Colón, con la presencia de cientos de vecinos y vecinas que disfrutaron de música, danza y un completo servicio de buffet.

La actividad comenzó al mediodía y contó con la participación de artistas locales y academias de danza que animaron la tarde con ritmo, color y tradición. En la previa, distintas instituciones de la ciudad organizaron la venta anticipada de entradas a precio accesible, que incluían una porción de locro. Lo recaudado será destinado a proyectos sociales impulsados por cada organización.

Durante la apertura, el intendente Marcos Torres destacó la importancia de la unidad comunitaria: “Unir fuerzas y coordinar esfuerzos para que cada institución pueda lograr sus proyectos es el verdadero sentido de esta peña. Me llena de orgullo ver a la comunidad trabajando unida por Alta Gracia; sepan que el Estado siempre va a estar para coordinar y acompañar este tipo de eventos”.

El viceintendente Jorge De Napoli, el secretario de Gobierno Mariano Agazzi y el subsecretario de Vinculación Comunitaria Agustín Saieg acompañaron la jornada, compartiendo con los vecinos un encuentro que combinó cultura y solidaridad.

Con esta iniciativa, el municipio y el Consejo de Vecinos reafirmaron su compromiso de fortalecer la participación ciudadana y de promover lazos de solidaridad entre los habitantes de la ciudad.