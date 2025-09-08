Alta Gracia: la peña solidaria reunió a cientos de vecinos en el Club Colón

Alta Gracia: iniciaron los trabajos de poda sobre la costanera
Se trata de acciones municipales con el objetivo de prevenir riesgos por ramas secas o árboles que puedan representar un peligro para vecinos.
La ciudad vivió una jornada de música, danza y solidaridad en la peña “La Música y los Barrios”, que reunió a cientos de vecinos y vecinas.Municipales08 de septiembre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) El domingo 7 de septiembre se realizó la peña solidaria “La Música y los Barrios” en el Club Colón, con la presencia de cientos de vecinos y vecinas que disfrutaron de música, danza y un completo servicio de buffet.
La actividad comenzó al mediodía y contó con la participación de artistas locales y academias de danza que animaron la tarde con ritmo, color y tradición. En la previa, distintas instituciones de la ciudad organizaron la venta anticipada de entradas a precio accesible, que incluían una porción de locro. Lo recaudado será destinado a proyectos sociales impulsados por cada organización.
Durante la apertura, el intendente Marcos Torres destacó la importancia de la unidad comunitaria: “Unir fuerzas y coordinar esfuerzos para que cada institución pueda lograr sus proyectos es el verdadero sentido de esta peña. Me llena de orgullo ver a la comunidad trabajando unida por Alta Gracia; sepan que el Estado siempre va a estar para coordinar y acompañar este tipo de eventos”.
El viceintendente Jorge De Napoli, el secretario de Gobierno Mariano Agazzi y el subsecretario de Vinculación Comunitaria Agustín Saieg acompañaron la jornada, compartiendo con los vecinos un encuentro que combinó cultura y solidaridad.
Con esta iniciativa, el municipio y el Consejo de Vecinos reafirmaron su compromiso de fortalecer la participación ciudadana y de promover lazos de solidaridad entre los habitantes de la ciudad.
Se trata de la iniciativa que busca el protagonismo de jóvenes locales en la expresión teatral, al mismo tiempo que puedan disfrutar de obras consagradas.
Los encuentros se realizan en instituciones de la localidad con el objetivo de sumar a vecinos en la prevención de hechos delictivos.
El Gobierno de Córdoba anunció que retomará las obras de 13 CDI en la provincia, entre ellas la de Alta Gracia, que había quedado paralizada en 2023. La inversión estimada es de 5.600 millones de pesos.
El encuentro reunió a áreas del Ejecutivo municipal, representantes de la Comisión de Ambiente y Salud del Concejo Deliberante, del Juzgado de Faltas y el Hospital Regional Arturo Illía para definir el trabajo a realizar en el marco de la temporada de diversas enfermedades vectoriales.
Inspectores municipales realizaron controles en la zona del Parque Sierras Hotel y calles aledañas, labrando infracciones y retirando vehículos que no cumplían normas.
