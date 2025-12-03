Alta Gracia: nuevos afiches para los problemas de siempre

Alta Gracia: abrieron las inscripciones 2026 para Sala Cuna
Las inscripciones se realizan en la Subsecretaría de Desarrollo Social y contempla niños desde los 45 días hasta los tres años de edad.
El Gobierno local presentó la nueva campaña de concientización vinculada a ruidos molestos y seguridad vial con letreros de alto impacto visual.Municipales03 de diciembre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Durante los últimos días, el Gobierno local presentó una nueva campaña de concientización vinculada a ruidos molestos, uso responsable de la vía pública y cumplimiento de normas básicas de convivencia.
En diferentes intersecciones de la ciudad se pueden ver los letreros con mensajes directos y de alto impacto visual. Desde el municipio informaron que el objetivo es llamar la atención sobre conductas que afectan tanto la seguridad vial como la tranquilidad de los vecinos.
En distintos sectores se pueden ver los afiches con lemas como “Si no usás casco, no usás la cabeza”, “Si tu caño de escape hace ruido no te da la nafta” y “Tu playlist está buena, el volumen no”. La propuesta apunta a reforzar hábitos que dependen no solo de los controles municipales, sino también de la responsabilidad individual.
Desde el Municipio destacaron que la campaña busca recuperar un valor que históricamente distinguió a Alta Gracia: la convivencia respetuosa y la tranquilidad barrial. En ese sentido, remarcaron que la seguridad y el bienestar urbano se construyen con normas claras, pero también con el compromiso de cada vecino.
Recomendaciones para una convivencia responsable
La Municipalidad recuerda algunas pautas esenciales para evitar infracciones y contribuir a una mejor calidad de vida:
• Uso obligatorio de casco para motociclistas y acompañantes.
• Evitar escapes libres o modificados, que generan ruidos excesivos y están prohibidos.
• Respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito en toda la ciudad.
• Mantener el volumen de equipos de música dentro de niveles razonables, especialmente durante la noche.
• Cumplir con las ordenanzas vigentes sobre ruidos molestos en viviendas, comercios y eventos.
Asimismo, se recuerda que los controles seguirán realizándose de manera regular, pero que la efectividad de estas políticas depende también de la colaboración ciudadana.
Las inscripciones se realizan en la Subsecretaría de Desarrollo Social y contempla niños desde los 45 días hasta los tres años de edad.
En total, unos 1531 alumnos participaron de 165 cursos municipales que tuvieron lugar en distintas sedes de la ciudad y que integraron este programa articulado entre el municipio y la Universidad Nacional de Córdoba.
Una jornada cultural y comunitaria reunirá hoy a artistas, instituciones y vecinos en el Parque del Sierras Hotel para visibilizar derechos, promover la inclusión y celebrar la diversidad en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
El Gobierno local organizó diferentes acciones de asesoramiento y testeos rápidos para VIH y sífilis, recordando que el diagnóstico temprano es fundamental para un mejor abordaje y tratamiento de estas afecciones.
El municipio y el Centro de Comercio presentaron una nueva jornada de promociones gastronómicas para este jueves, con 20 locales adheridos.
La edición 2025 del festival alcanzó cifras récord, movilizó a comercios y turismo, y abrió la temporada de verano con tres noches de convocatoria masiva.
¡Histórico! Estudiantes de Río Cuarto asciende y Córdoba tendrá cuatro equipos en Primera División. El "León" vuelve a la élite después de 40 años.
Encabezado por el equipo de trabajo del Punto Mujer y con la presencia de funcionarios de la justicia provincial y departamental, el encuentro planteó un esquema de trabajo para agilizar el trabajo y la respuesta a las víctimas.
La legisladora de La Libertad Avanza decidió conservar su banca en la Cámara Baja y los fueros parlamentarios luego de que su pliego fuera devuelto a comisión en la Cámara Alta en medio de las impugnaciones por presuntos nexos con el narcotráfico.
Este miércoles llega con cielo despejado y una máxima de 32 °C en Alta Gracia. Jornada estable y sin lluvias.
Una jornada cultural y comunitaria reunirá hoy a artistas, instituciones y vecinos en el Parque del Sierras Hotel para visibilizar derechos, promover la inclusión y celebrar la diversidad en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.