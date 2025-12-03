Alta Gracia: nuevos afiches para los problemas de siempre

(SN; Alta Gracia) Durante los últimos días, el Gobierno local presentó una nueva campaña de concientización vinculada a ruidos molestos, uso responsable de la vía pública y cumplimiento de normas básicas de convivencia.

En diferentes intersecciones de la ciudad se pueden ver los letreros con mensajes directos y de alto impacto visual. Desde el municipio informaron que el objetivo es llamar la atención sobre conductas que afectan tanto la seguridad vial como la tranquilidad de los vecinos.

En distintos sectores se pueden ver los afiches con lemas como “Si no usás casco, no usás la cabeza”, “Si tu caño de escape hace ruido no te da la nafta” y “Tu playlist está buena, el volumen no”. La propuesta apunta a reforzar hábitos que dependen no solo de los controles municipales, sino también de la responsabilidad individual.

Desde el Municipio destacaron que la campaña busca recuperar un valor que históricamente distinguió a Alta Gracia: la convivencia respetuosa y la tranquilidad barrial. En ese sentido, remarcaron que la seguridad y el bienestar urbano se construyen con normas claras, pero también con el compromiso de cada vecino.

Recomendaciones para una convivencia responsable

La Municipalidad recuerda algunas pautas esenciales para evitar infracciones y contribuir a una mejor calidad de vida:

• Uso obligatorio de casco para motociclistas y acompañantes.

• Evitar escapes libres o modificados, que generan ruidos excesivos y están prohibidos.

• Respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito en toda la ciudad.

• Mantener el volumen de equipos de música dentro de niveles razonables, especialmente durante la noche.

• Cumplir con las ordenanzas vigentes sobre ruidos molestos en viviendas, comercios y eventos.

Asimismo, se recuerda que los controles seguirán realizándose de manera regular, pero que la efectividad de estas políticas depende también de la colaboración ciudadana.