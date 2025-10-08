Alta Gracia: municipio e instituciones previnieron casos de deserción escolar

Redacción SNPolítica06 de octubre de 2025
Se trata del empresario dueño de la droguería Suizo Argentina, implicado en el caso de coimas del Gobierno Nacional, precisamente con la Agencia Nacional de Discapacidad, hecho que fue advertido por el ex director del área, Diego Spagnuolo, quien denunció el tres por ciento con el cual se quedaba la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
07 de octubre de 2025
La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba definió una caravana en Córdoba y adhirió al Paro Nacional anunciado por la Confederación de Trabajadores de la Educación para el próximo martes 14 de octubre. El reclamo busca convocar a una paritaria nacional docente, la restitución del FONID y el pago de las sumas adeudadas.
07 de octubre de 2025
En el marco de este accionar policial pusieron en marcha Cuerpo de Acción Preventiva Interinstitucional (CAPI), organismo que busca fortalecer los lazos entre la comunidad comercial, la Guardia Local y las Fuerzas de Seguridad.
07 de octubre de 2025
Los datos se desprenden del último informe elaborado por la Fundación Pro Tejer. El impacto del dólar atrasado, denuncias de competencia desleal y críticas a Shein.
08 de octubre de 2025
El municipio explicó que el árbol centenario del Tajamar será removido por riesgo de caídas y daños a peatones y veredas, y que será reemplazado por nuevas especies acorde a la ordenanza.