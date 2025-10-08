Alta Gracia: municipio e instituciones previnieron casos de deserción escolar

En total, unos 97 estudiantes regresaron a las escuelas o evitaron abandonar sus estudios gracias al Equipo de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas.

Municipales08 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) A través de un comunicado de prensa, el Gobierno local informó que a través de una tarea conjunta entre municipio e instituciones educativas se logró prevenir la deserción de un total aproximado de 100 estudiantes.

Vale decir que Alta Gracia conformó el Equipo de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas, con el objetivo de disminuir la deserción escolar y fortalecer la trayectoria de cada estudiante, trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación y las escuelas.

El programa, implementado por la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Educación del municipio, cuenta con un protocolo de actuación que se activa cuando las instituciones detectan inasistencias marcadas o intermitencias en la asistencia de estudiantes, ya sea de forma directa o a través del Sistema de Alerta Temprana, al que el Municipio accede mediante el CiDi.

Este protocolo busca acompañar a las escuelas y contactar a las familias para lograr la reinserción de los y las estudiantes, mediante reuniones en las instituciones educativas, en la Casa de la Cultura e incluso a través de visitas domiciliarias.

El trabajo del equipo se basa en conocer cada situación en profundidad y articular acciones con distintas áreas municipales, como Salud y Desarrollo Social, así como con reparticiones provinciales, tales como el Hospital Arturo Illia, EPAE, UDER, entre otras. Gracias a este abordaje integral, en apenas cuatro meses se logró dar respuesta concreta a 97 estudiantes, quienes volvieron a la escuela o evitaron abandonarla.

