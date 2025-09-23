Alta Gracia: comunicaron trabajos de mejora en barrio 1° de Mayo

Puntualmente, el Gobierno local renovó la iluminación de la plaza y equipamiento de juegos.

Municipales23 de septiembre de 2025 Redacción SN
WhatsApp Image 2025-09-23 at 12.29.30 PM

(SN; Alta Gracia) Este martes, el Gobierno local comunicó el avance de trabajos de mantenimiento y mejora en diferentes barrios de la ciudad, en este caso en 1° de Mayo.

Se trata de la renovación de la iluminación y equipamiento del predio, que contó con la colocación de reflectores, canteros, árboles y nuevos juegos infantiles, como dos hamacas y un trompo.

Además, se llevaron adelante trabajos eléctricos que incluyeron la instalación de un nuevo tablero general, 25 postes, 25 luminarias y 800 metros de cableado, con el fin de optimizar el alumbrado público y mejorar las condiciones viales y de seguridad del sector.

Por otro lado, se realizaron tareas generales de limpieza y se incorporó material 0-20 en la calle pública, con posterior arreglo desde Ruta Provincial Nº 5 hasta calle Alfonsín.

Asimismo y como medida complementaria, y para contribuir al mantenimiento de la limpieza, el municipio decidió sumar un día más de recolección domiciliaria en el barrio.

Te puede interesar
Lo más visto
javier-milei-viaje

Rumbo a EE.UU.: Milei en busca un nuevo endeudamiento

Redacción SN
Política22 de septiembre de 2025

El Presidente mantendrá encuentros con Donald Trump y participará en la Asamblea General de la ONU. El viaje se da en un contexto de expectativas sobre un posible financiamiento de parte del Tesoro estadounidense.

Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email