Alta Gracia: comunicaron trabajos de mejora en barrio 1° de Mayo

(SN; Alta Gracia) Este martes, el Gobierno local comunicó el avance de trabajos de mantenimiento y mejora en diferentes barrios de la ciudad, en este caso en 1° de Mayo.

Se trata de la renovación de la iluminación y equipamiento del predio, que contó con la colocación de reflectores, canteros, árboles y nuevos juegos infantiles, como dos hamacas y un trompo.

Además, se llevaron adelante trabajos eléctricos que incluyeron la instalación de un nuevo tablero general, 25 postes, 25 luminarias y 800 metros de cableado, con el fin de optimizar el alumbrado público y mejorar las condiciones viales y de seguridad del sector.

Por otro lado, se realizaron tareas generales de limpieza y se incorporó material 0-20 en la calle pública, con posterior arreglo desde Ruta Provincial Nº 5 hasta calle Alfonsín.

Asimismo y como medida complementaria, y para contribuir al mantenimiento de la limpieza, el municipio decidió sumar un día más de recolección domiciliaria en el barrio.