Alta Gracia: comunicaron trabajos de mejora en barrio 1° de Mayo

Alta Gracia: este miércoles la ciudad celebra a su Santa Patrona
La comunidad acompañará la misa y procesión en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Merced; habrá cortes de calles y asueto municipal.
Puntualmente, el Gobierno local renovó la iluminación de la plaza y equipamiento de juegos.Municipales23 de septiembre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Este martes, el Gobierno local comunicó el avance de trabajos de mantenimiento y mejora en diferentes barrios de la ciudad, en este caso en 1° de Mayo.
Se trata de la renovación de la iluminación y equipamiento del predio, que contó con la colocación de reflectores, canteros, árboles y nuevos juegos infantiles, como dos hamacas y un trompo.
Además, se llevaron adelante trabajos eléctricos que incluyeron la instalación de un nuevo tablero general, 25 postes, 25 luminarias y 800 metros de cableado, con el fin de optimizar el alumbrado público y mejorar las condiciones viales y de seguridad del sector.
Por otro lado, se realizaron tareas generales de limpieza y se incorporó material 0-20 en la calle pública, con posterior arreglo desde Ruta Provincial Nº 5 hasta calle Alfonsín.
Asimismo y como medida complementaria, y para contribuir al mantenimiento de la limpieza, el municipio decidió sumar un día más de recolección domiciliaria en el barrio.
Se trata de una jornada informativa y de concientización en torno a la importancia de cuidar la salud cardiovascular, la cual tendrá lugar en la Plaza Solares.
El municipio organizó un evento en el Club Los Andes con música, actividades y sorpresas, reconociendo a los adultos mayores como protagonistas de la jornada.
El encuentro será el próximo viernes en el club Los Andes y se espera por diferentes actividades creativas, artistas en vivo y muchas sorpresas dedicadas a vecinos jubilados de la ciudad, quienes pueden retirar la entrada gratuita en el municipio.
El Gobierno de Alta Gracia organizará el próximo viernes 19 de septiembre una jornada especial para jubilados y jubiladas, con actividades, shows y sorpresas.
Para celebrar el Día del Maestro y el Día del Profesor, la Municipalidad de organiza en el Cine Teatro Monumental Sierras un evento gratuito para todos los docentes de la ciudad.
En el marco de la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales, se debatirá el miércoles un proyecto presentado por el legislador Matías Chamorro, que tiene como objetivo facilitar el acceso a la tierra y la vivienda.
El Presidente mantendrá encuentros con Donald Trump y participará en la Asamblea General de la ONU. El viaje se da en un contexto de expectativas sobre un posible financiamiento de parte del Tesoro estadounidense.
El Ejecutivo oficializó nombramientos en organismos agropecuarios e industriales luego del rechazo legislativo a los decretos de reestructuración.
