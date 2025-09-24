Malagueño: quiso cargar mercadería de más y la policía lo detuvo

(SN; Alta Gracia) Este miércoles 24 de septiembre, alrededor de las 18:00 horas, la patrulla de Malagueño detuvo a un hombre mayor de edad implicado en un hecho delictivo en el Mercado San Miguel.

Según el informe oficial, personal de seguridad del local observó al individuo de 41 años mientras sustraía varios cajones con mercadería, sin causar daños en el establecimiento. Tras recibir la alerta, la patrulla procedió a la aprehensión del sospechoso.

El detenido fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras continúa el proceso legal correspondiente.