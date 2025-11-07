Córdoba: detuvieron a un nuevo sospechoso por la estafa a Apross

Tormentas en Córdoba: la alerta contempla intensas lluvias y fuertes ráfagas
Se esperan precipitaciones abundantes en sectores puntuales y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en las zonas sur y centro de la provincia.
Además, los uniformados secuestraron la suma de cuatro millones de pesos. El fiscal José Bringas avanza con la causa que investiga la maniobra ilegal realizada a través de la facturación de consultas médicas que nunca se realizaban.Provinciales07 de noviembre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de La Nueva Mañana) Este viernes se conoció la noticia acerca de la detención de un nuevo acusado de participar de la estafa en perjuicio de la Administración Provincial de Seguros de Salud (Apross).
Vale decir que en total suman 40 los detenidos por maniobras ilícitas contra la obra social de Córdoba. En el marco de una investigación por presuntos delitos de defraudación y estafa calificada, efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales realizaron cuatro allanamientos en distintos puntos de la ciudad, informó LNM.
El opertivo culminó con el hallazgo del sospechoso y el secuestro de más de cuatro millones de pesos en efectivo, además de una suma de dinero en moneda extranjera.
En el domicilio del acusado los oficiales también encontraron documentación y otros documentos de interes para la causa. La maniobra consistía en validar y facturar consultas médicas que no se realizaban, a través de una mutual.
La Policía incautó una gran suma de dinero durante el operativo. Foto: Policía de Córdoba.
La Fiscalía del Distrito 1, Turno 6, a cargo de José Bringas, avanza en la causa que indaga un fraude millonario en la aseguradora estatal. En el caso participan la Dirección de Investigación Operativa (DIO) de la Policía Judicial y del área de Prevención de Fraudes de la mencionada obra social.
