Tiempo en Alta Gracia: viernes soleado y con calor, pero se mantiene la alerta por tormentas

(SN; Alta Gracia) La jornada de este viernes se presenta con cielo despejado desde la mañana y un marcado ascenso de temperatura que llevará las máximas a valores cercanos a los 32 °C, en un marco de tiempo veraniego.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una advertencia amarilla por tormentas para la tarde y la noche en la región. El informe prevé lluvias intensas en cortos períodos, caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Ante esta situación, se recomienda evitar actividades al aire libre durante la alerta, no refugiarse bajo árboles ni postes eléctricos, y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

De cara al fin de semana, el sábado se espera una jornada de calor extremo, con máximas cercanas a los 36 °C, aunque acompañada de mayor inestabilidad. Para el domingo, el pronóstico anticipa un marcado descenso de temperatura, con registros máximos alrededor de los 22 °C y posibles lloviznas.