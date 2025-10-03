Tiempo en Alta Gracia: viernes soleado y con calor, pero se mantiene la alerta por tormentas

Tiempo en Alta Gracia: jornada soleada y temperaturas en ascenso
El jueves se presenta con cielo despejado y máxima prevista de 27°. El fin de semana llegará con calor intenso y luego un brusco descenso.
El día arranca con cielo despejado y temperaturas en ascenso que rondarán los 32 °C. Sin embargo, rige una advertencia amarilla por tormentas fuertes para la tarde y la noche.Sociedad03 de octubre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) La jornada de este viernes se presenta con cielo despejado desde la mañana y un marcado ascenso de temperatura que llevará las máximas a valores cercanos a los 32 °C, en un marco de tiempo veraniego.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una advertencia amarilla por tormentas para la tarde y la noche en la región. El informe prevé lluvias intensas en cortos períodos, caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Ante esta situación, se recomienda evitar actividades al aire libre durante la alerta, no refugiarse bajo árboles ni postes eléctricos, y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
De cara al fin de semana, el sábado se espera una jornada de calor extremo, con máximas cercanas a los 36 °C, aunque acompañada de mayor inestabilidad. Para el domingo, el pronóstico anticipa un marcado descenso de temperatura, con registros máximos alrededor de los 22 °C y posibles lloviznas.
El clima en Paravachasca arranca nublado y con chaparrones este miércoles. Se viene un ascenso marcado: calor extremo el sábado y un domingo fresco y ventoso.
La jornada estará marcada por cielo con nubes y claros, con máximas que no superarán los 23 °C y mínimas frescas hacia la mañana.
El Gobernador inauguró el Parque Industrial junto al Centro Verde y Punto Bio y respaldó a Carolina Basualdo de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Además anunció la entrega de fondos a instituciones locales, la construcción de una nueva escuela primaria y de un playón deportivo.
La jornada se presenta mayormente cubierta, con algunas horas de sol al mediodía y una máxima que rondará los 26 grados.
Para esta jornada, el Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas por encima de los 20 grados y un cielo totalmente despejado.
Tanto las jóvenes jugadoras de handball como el estudiante del Juan Manuel de Falla recibieron su reconocimiento por su desempeño deportivo y educativo.
La Cámara alta marcó un freno a los vetos de Javier Milei e insistió con los proyectos aprobados que afectan al hospital Garrahan y a todas las universidades nacionales, que ya fueron volteados en Diputados. Mientras tanto, las denuncias por los vínculos del diputado y candidato Jose Luis Espert con un narcotraficante complican a LLA. Suba del dólar y del riesgo país.
Precisamente abarca a niños de entre 15 y 17 años, quienes deseen vacunarse de manera voluntaria. Por otro lado continúa la colocación de dosis para quienes transitaron la enfermedad anteriormente y requirieron internación.
Se trata del Nacional de Clubes “A”, que reunirá a los principales equipos nacionales tanto en femenino como masculino.