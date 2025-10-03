Legislatura: Facundo Torres Lima impulsó el reconocimiento al libro “La matriz resiliente”

Se trata de una obra escrita por Pedro Spinetti, la cual combina herramientas de la neurociencia y las nuevas tecnologías aplicadas a la educación.

Provinciales03 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; Córdoba) Este viernes, la Legislatura provincial realizó un reconocimiento al libro “La matriz resiliente”, de Pedro Spinetti, obra que fue catalogada por su aporte al ámbito educativo y pedagógico.

La iniciativa de esta declaración de interés legislativo fue del presidente provisorio de la Unicameral Facundo Torres Lima. Justamente, desde la cámara provincial destacaron el libro por aportar “saberes de la neurociencia, la pedagogía y las nuevas tecnologías, con el propósito de enriquecer las prácticas de enseñanza y brindar herramientas que fomenten la flexibilidad, la creatividad y la adaptabilidad en el proceso educativo”.

Al fundamentar su iniciativa, Torres Lima expresó: “Este libro es un aporte que trasciende el aula, porque impulsa una educación resiliente, inclusiva y creativa. Desde la Legislatura queremos acompañar a quienes construyen conocimiento y fortalecen el capital cultural de nuestras comunidades.”

