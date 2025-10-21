Córdoba: continúan los trabajos de extinción del fuego en Guasapampa

(SN; Córdoba) En las últimas horas, el personal de Bomberos Voluntarios logó contener el avance de las llamas en la localidad de La Población, en el valle de Traslasierra, y continúa el trabajo de extinción en Guasapampa.

En el lugar trabajaron dotaciones del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios y Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes (ETAC), quienes realizaron tareas de enfriamiento y guardia de cenizas para asegurar la estabilidad del perímetro.

El foco que se desarrolla en el sector de Guasapampa continúa activo y presenta condiciones muy complejas y de difícil acceso, lo que dificulta las operaciones terrestres.

Es por esta razón que está previsto el despliegue de 95 efectivos, pertenecientes a Bomberos Voluntarios, ETAC y Manejo del Fuego, quienes trabajarán de manera coordinada en los distintos frentes.

El operativo aéreo cuenta actualmente con cuatro aviones hidrantes —dos pertenecientes a la Provincia y dos al Sistema Nacional de Manejo del Fuego—, además de un helicóptero nacional que realiza descargas y apoyo logístico a las cuadrillas en terreno.

El fuego se mantiene activo sobre el filo del cordón montañoso, donde las condiciones topográficas y de viento dificultan las tareas de contención.