Córdoba: continúan los trabajos de extinción del fuego en Guasapampa

Córdoba: repudio a la visita de Milei en su caminata de campaña
Bajo la consigna "Milei culiadazo", el presidente es recibido por la ciudadanía cordobesa en un clima de rechazo y protestas.
El personal de Bomberos logró contener el fuego en la localidad de La Población, ene el valle de Traslasierra, pero el trabajo continúa en la región de Guasapampa, donde el operativo incluye aviones hidrantes.Provinciales21 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; Córdoba) En las últimas horas, el personal de Bomberos Voluntarios logó contener el avance de las llamas en la localidad de La Población, en el valle de Traslasierra, y continúa el trabajo de extinción en Guasapampa.
En el lugar trabajaron dotaciones del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios y Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes (ETAC), quienes realizaron tareas de enfriamiento y guardia de cenizas para asegurar la estabilidad del perímetro.
El foco que se desarrolla en el sector de Guasapampa continúa activo y presenta condiciones muy complejas y de difícil acceso, lo que dificulta las operaciones terrestres.
Es por esta razón que está previsto el despliegue de 95 efectivos, pertenecientes a Bomberos Voluntarios, ETAC y Manejo del Fuego, quienes trabajarán de manera coordinada en los distintos frentes.
El operativo aéreo cuenta actualmente con cuatro aviones hidrantes —dos pertenecientes a la Provincia y dos al Sistema Nacional de Manejo del Fuego—, además de un helicóptero nacional que realiza descargas y apoyo logístico a las cuadrillas en terreno.
El fuego se mantiene activo sobre el filo del cordón montañoso, donde las condiciones topográficas y de viento dificultan las tareas de contención.
La subcomisaría de Villa Parque Santa Ana y los patrulleros recién entregados refuerzan la presencia policial en Villa del Prado, Los Cedros y en la ruta 5.
Debido al avance de las llamas, las autoridades dispusieron el corte del camino a las Altas Cumbres. El personal de Bomberos Voluntarios intenta evitar la propagación del fuego que se dirige hacia la escuela Ceferino Namuncurá.
Los proyectos de ley fueron enviados a la Legislatura y llevan la firma de Martín Llaryora. Una de las localidades alcanzadas es Valle de Anisacate. Al definirse los radios urbanos, uno sabe dónde llegan los servicios, dónde se puede habilitar o no una empresa, una industria o un barrio”, expresó el Gobernador.
El candidato a Diputado Nacional de Provincias Unidas recorrió barrios de la ciudad de Córdoba y estuvo junto al exgobernador en la Bolsa de Cómercio, en el marco de la campaña electoral para los comicios del próximo 26 de octubre. “Escuchar es parte de la propuesta de Provincias Unidas, es un mensaje de unidad y respeto frente a un modelo que solo busca fragmentar y dividir”, expresó.
Villa del Prado, Villa Parque Santa Ana y La Serranita son las localidades alcanzadas con este Convenio de Padrinazgo de Espacios Verdes firmado con la empresa Caminos de las Sierras.
En pleno centro -junto al histórico edificio municipal- los rastros de la metralla golpista de 1955 aún reclaman el reconocimiento a la resistencia popular en defensa de la democracia.
Machado, financista de José Luis Espert, advirtió que conoce información sensible sobre funcionarios y amenaza con revelar más antes de su extradición a Estados Unidos el 5 de noviembre.
En diálogo con Juntos a la par por la Siempre Radio 93.3, Eliana Carranza, quien es psicóloga y referente del Centro Huichol de Despeñaderos, explicó el paro de actividades que impulsa el sector y remarcó la necesidad de que se aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad, la cual se mantiene frenada por el Gobierno pese al rechazo del Congreso Nacional a los vetos de Javier Milei.
Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) informaron una caída interanual del 5,2 en septiembre, con una capacidad instalada que cerró por debajo del 40%.
El accidente ocurrió en Barrio Liniers, donde se dio el impacto entre una camioneta y una motocicleta. El joven de 22 años fue trasladado tras sufrir algunas lesiones.