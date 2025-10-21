Córdoba: continúan los trabajos de extinción del fuego en Guasapampa

El personal de Bomberos logró contener el fuego en la localidad de La Población, ene el valle de Traslasierra, pero el trabajo continúa en la región de Guasapampa, donde el operativo incluye aviones hidrantes.

Provinciales21 de octubre de 2025 Redacción SN
WhatsApp-Image-2025-08-28-at-19.34.18

(SN; Córdoba) En las últimas horas, el personal de Bomberos Voluntarios logó contener el avance de las llamas en la localidad de La Población, en el valle de Traslasierra, y continúa el trabajo de extinción en Guasapampa.

En el lugar trabajaron dotaciones del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios y Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes (ETAC), quienes realizaron tareas de enfriamiento y guardia de cenizas para asegurar la estabilidad del perímetro.

El foco que se desarrolla en el sector de Guasapampa continúa activo y presenta condiciones muy complejas y de difícil acceso, lo que dificulta las operaciones terrestres.

Es por esta razón que está previsto el despliegue de 95 efectivos, pertenecientes a Bomberos Voluntarios, ETAC y Manejo del Fuego, quienes trabajarán de manera coordinada en los distintos frentes.

El operativo aéreo cuenta actualmente con cuatro aviones hidrantes —dos pertenecientes a la Provincia y dos al Sistema Nacional de Manejo del Fuego—, además de un helicóptero nacional que realiza descargas y apoyo logístico a las cuadrillas en terreno.

El fuego se mantiene activo sobre el filo del cordón montañoso, donde las condiciones topográficas y de viento dificultan las tareas de contención.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-10-14 at 2.02.35 PM (1)

Córdoba: Siciliano mantuvo encuentros con vecinos y acompañó a Schiaretti

Redacción SN
Provinciales14 de octubre de 2025

El candidato a Diputado Nacional de Provincias Unidas recorrió barrios de la ciudad de Córdoba y estuvo junto al exgobernador en la Bolsa de Cómercio, en el marco de la campaña electoral para los comicios del próximo 26 de octubre. “Escuchar es parte de la propuesta de Provincias Unidas, es un mensaje de unidad y respeto frente a un modelo que solo busca fragmentar y dividir”, expresó.

Lo más visto
WhatsApp Image 2025-10-20 at 6.05.33 PM

Discapacidad en emergencia: “Somos excluidos y es hora de que nos escuchen”

Redacción SN
Nacionales20 de octubre de 2025

En diálogo con Juntos a la par por la Siempre Radio 93.3, Eliana Carranza, quien es psicóloga y referente del Centro Huichol de Despeñaderos, explicó el paro de actividades que impulsa el sector y remarcó la necesidad de que se aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad, la cual se mantiene frenada por el Gobierno pese al rechazo del Congreso Nacional a los vetos de Javier Milei.

Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email