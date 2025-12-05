Mundial 2026: ¿Cómo juegan los rivales que tendrá Argentina?

(Whashington; SN).- Tras el sorteo del Mundial de Fútbol México, Estados Unidos y Canadá 2026, la Selección Argentina, cabeza de serie del Grupo J, conoció a sus tres rivales. Los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán un inicio de fase de grupos con desafíos de perfil medio, enfrentándose a Austria, Argelia y Jordania.

El sorteo, celebrado este viernes 5 de diciembre en Washington DC, resultó ampliamente favorable para la Albiceleste, ya que logró evitar a potencias emergentes y selecciones con mayor caudal de figuras, como la Marruecos que fue semifinalista en Qatar 2022 o la Noruega de Erling Haaland. Sin embargo, la dificultad de este nuevo formato mundialista reside en el segundo paso: si Argentina clasifica como líder, se enfrentará en los 16vos de final al segundo clasificado del Grupo I, donde se espera una dura pelea entre España y Uruguay.

Austria: el regreso del ‘Gegenpressing’

El rival más interesante del Grupo J es, sin duda, Austria (Bombo 2), que regresa a la Copa del Mundo después de 28 años de ausencia, tras sellar su clasificación en noviembre. El seleccionado centroeuropeo se presenta como un rival de riesgo, con estructura táctica definida y oficio internacional.

El arma más afilada de Austria es su identidad de juego, orquestada por el director técnico alemán Ralf Rangnick (67), considerado una referencia en el fútbol europeo y mentor de entrenadores como Jürgen Klopp. Su idea se basa en el Gegenpressing: una presión alta, constante e intensa tras la pérdida del balón, buscando transiciones veloces que sorprendan al adversario.

La columna vertebral del equipo se apoya en futbolistas que militan en la Bundesliga, pero su máxima estrella es David Alaba (33, Real Madrid). El capitán y defensor es el líder natural del equipo por su elegancia y calidad técnica, y cumplirá el sueño de jugar un Mundial en el ocaso de su carrera. Lo acompañan figuras como el mediocampista Marcel Sabitzer y el delantero Marko Arnautović, quienes aportan experiencia y presencia física. También es una promesa a seguir el joven delantero de 19 años Nikolaus Wurmbrand (Rapid Viena).

Si bien el historial es breve (una goleada 5-1 argentina en 1980, con hat-trick de Diego Maradona, y un empate 1-1 en 1990), el cruce contra Austria requerirá la mejor versión de Argentina. Si la Selección logra imponer su ritmo y circulación de balón, tendrá el control; de lo contrario, la propuesta física y trabada de Rangnick puede generar incomodidad.

Argelia: el desafío del debut

La Argentina se enfrentará a Argelia en su primera presentación en el Mundial. El seleccionado africano se erige como el segundo escollo del grupo.

Este será el primer enfrentamiento oficial por los puntos entre ambas selecciones, que solo registran un antecedente amistoso. En 2007, en el Camp Nou, el equipo de Alfio Basile se impuso 4-3, en un partido con un rendimiento que dejó dudas, pero que contó con un doblete de Lionel Messi.

El faro de la selección del norte de África es Riyad Mahrez, quien hoy milita en Arabia Saudita tras su extenso y exitoso paso por el Manchester City, aportando talento y desequilibrio individual.

Jordania: la accesibilidad histórica

Jordania será el último rival de la Selección argentina en el Grupo J y se perfila como el cruce más accesible. El equipo tendrá el privilegio de disputar su primer Mundial en la historia, un hito para la nación.

Actualmente en el puesto 62.º del Ranking FIFA (abril de 2025), Jordania será dirigida por Jamal Sellami. Este encuentro permitirá a los dirigidos por Scaloni cerrar la fase de grupos con un rival de menor jerarquía y asegurar el pase a la fase eliminatoria.