Córdoba: detuvieron a 10 guardiacárceles acusadas de tortura en el complejo Bouwer

(SN; con información de La Nueva Mañana) Este miércoles se conoció la noticia de la detención de 10 guardiascárceles mujeres del Complejo de Bouwer, acusadas de golpear brutalmente a un interno trans.

El fiscal José Mana fue quien ordenó la medida y las agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) están imputadas por abuso poder y violencia institucional.

La investigación comenzó tras la denuncia de la víctima, que se encontraba alojada en el pabellón femenino. Esta persona durante su detención comenzó su transición. Luego de manifestar su decisión fue agredida, el 23 de noviembre, según reportó Perfil Córdoba, informó LNM.

El expediente indica que las agentes encerraron al chico en un cuarto y entraban de a una para golpearlo. El caso desencadenó una instrucción interna impulsada por la jefa del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Carolina Funes. Tras una revisión de las cámaras de seguridad, la denuncia fue derivada a la Justicia y quedó en manos de Mana.

La causa podría derivar en una acusación que integre la discriminación por razones de género. La cantidad de agentes detenidas e imputadas devela que el accionar fue plánificado y, quizas, en reiteradas ocasiones.