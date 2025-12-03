Córdoba: detuvieron a 10 guardiacárceles acusadas de tortura en el complejo Bouwer

Córdoba: con el PPP, más de 6.000 jóvenes iniciaron su primera experiencia laboral
Se trata de la edición 2025, con la que el Gobierno provincial se propone generar oportunidades laborales para jóvenes entre 16 y 25 años.
El fiscal José Mana ordenó la detención de 10 guardias mujeres, acusadas de golpear brutalmente a un interno trans en el Establecimiento Penitenciario 3 (EP3) del Complejo de Bouwer.Provinciales03 de diciembre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de La Nueva Mañana) Este miércoles se conoció la noticia de la detención de 10 guardiascárceles mujeres del Complejo de Bouwer, acusadas de golpear brutalmente a un interno trans.
El fiscal José Mana fue quien ordenó la medida y las agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) están imputadas por abuso poder y violencia institucional.
La investigación comenzó tras la denuncia de la víctima, que se encontraba alojada en el pabellón femenino. Esta persona durante su detención comenzó su transición. Luego de manifestar su decisión fue agredida, el 23 de noviembre, según reportó Perfil Córdoba, informó LNM.
El expediente indica que las agentes encerraron al chico en un cuarto y entraban de a una para golpearlo. El caso desencadenó una instrucción interna impulsada por la jefa del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Carolina Funes. Tras una revisión de las cámaras de seguridad, la denuncia fue derivada a la Justicia y quedó en manos de Mana.
La causa podría derivar en una acusación que integre la discriminación por razones de género. La cantidad de agentes detenidas e imputadas devela que el accionar fue plánificado y, quizas, en reiteradas ocasiones.
El incendio está localizado al oeste de Saldán, en una zona de difícil acceso, donde trabaja el personal del ETAC Y de cuatro dotaciones de Bomberos junto al apoyo aéreo de aviones hidrantes.
Ante las altas temperaturas reinantes sumado a las fuertes ráfagas de viento, el peligro de incendios crece en la provincia, por lo que la Secretaría de Riesgo recordó que está prohibido prender fuego y llamó a extremar los cuidados
Se trata de los restos humanos encontrados en Barrio Urquiza durante el 16 y 24 de noviembre pasado. La noticia fue informada por la Fiscalía de Instrucción del Distrito Dos Turno Seis, a cargo de Maria Eugenia Pérez Moreno.
El Gobierno provincial convocó a una mesa de trabajo encabezada por la Dirección Provincial de Biocombustibles y Bioenergías, con el objetivo de consolidar una agenda común que proyecte el desarrollo del sector hacia 2026.
El conductor perdió el control cuando se dirigía a la ciudad de Córdoba. El camión quedo con las cuatro ruedas para arriba y las bolsas de hielo que trasladaba se desparramaron en la calzada.
¡Histórico! Estudiantes de Río Cuarto asciende y Córdoba tendrá cuatro equipos en Primera División. El "León" vuelve a la élite después de 40 años.
Encabezado por el equipo de trabajo del Punto Mujer y con la presencia de funcionarios de la justicia provincial y departamental, el encuentro planteó un esquema de trabajo para agilizar el trabajo y la respuesta a las víctimas.
La legisladora de La Libertad Avanza decidió conservar su banca en la Cámara Baja y los fueros parlamentarios luego de que su pliego fuera devuelto a comisión en la Cámara Alta en medio de las impugnaciones por presuntos nexos con el narcotráfico.
Este miércoles llega con cielo despejado y una máxima de 32 °C en Alta Gracia. Jornada estable y sin lluvias.
Una jornada cultural y comunitaria reunirá hoy a artistas, instituciones y vecinos en el Parque del Sierras Hotel para visibilizar derechos, promover la inclusión y celebrar la diversidad en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.