Tiempo en Alta Gracia: Vamos a transpirar... en EEUU se sortea el Mundial, a la hora del horno

Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.

Sociedad05 de diciembre de 2025 SN
Clima 2025 CALOR (9)

(Alta Gracia; SN).- El Valle de Paravachasca enfrenta este Viernes 5 de Diciembre la jornada más calurosa de la semana, con un pronóstico de 36°C de máxima y cielos parcialmente nublados. La estabilidad climática será total, sin probabilidad de precipitaciones.

El inicio del fin de semana largo en Alta Gracia estará marcado por temperaturas muy elevadas. La persistencia de vientos suaves del Norte y Noreste contribuye a mantener el calor y la estabilidad atmosférica.

Mañana Cálida: La jornada comenzó con una temperatura de 21ºC y cielo parcialmente nublado. El viento suave del Norte facilita el rápido ascenso del termómetro.

Pico de Calor: La tarde será el momento más crítico, con una máxima proyectada de 36ºC. La sensación térmica será elevada, potenciada por la poca nubosidad y la falta de ráfagas fuertes. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula.

Noche Sofocante: El calor no cederá fácilmente. La noche cerrará con una temperatura de 29ºC manteniendo las condiciones de vientos leves del Noreste.

Recomendaciones por Altas Temperaturas

  • Hidratación: Beber abundante agua, zumos naturales y evitar bebidas azucaradas.
  • Sombra: Evitar la exposición directa al sol, especialmente en la franja de 11 a 17 horas.
  • Vestimenta: Usar ropa de colores claros y liviana.
