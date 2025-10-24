Río Cuarto: hallaron más de dos millones de pesos falsos dentro de un auto secuestrado

El vehículo había sido retenido por una infracción de tránsito en Holmberg. Personal municipal descubrió el dinero escondido bajo el asiento del conductor y dio aviso a la Policía.

Policiales24 de octubre de 2025 SN
Billetes falsos (1)

(SN; Río Cuarto) Un inusual hallazgo sorprendió a las autoridades de Holmberg, localidad cercana a Río Cuarto, cuando en el interior de un automóvil secuestrado por una infracción de tránsito encontraron más de dos millones de pesos falsos.

Según informó la Policía de Córdoba, el procedimiento se llevó a cabo luego de que personal municipal, al intentar mover el vehículo retenido, advirtiera la presencia de un bolso con alrededor de $2.400.000 en billetes apócrifos debajo del asiento del conductor.

Billetes falsos (2)

De inmediato se dio aviso a la fuerza policial, que procedió al secuestro del dinero y del automóvil para su posterior peritaje.

Las investigaciones continúan bajo la supervisión de la fiscalía de turno, que busca determinar el origen del dinero falsificado y la vinculación del propietario del rodado con el hecho.

