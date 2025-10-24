Río Cuarto: hallaron más de dos millones de pesos falsos dentro de un auto secuestrado

Alta Gracia: dos Smash, dos accidentes en menos de media hora
En distintos puntos de la ciudad, dos motocicletas del mismo modelo protagonizaron choques con autos particulares con apenas media hora de diferencia. No hubo personas lesionadas.
El vehículo había sido retenido por una infracción de tránsito en Holmberg. Personal municipal descubrió el dinero escondido bajo el asiento del conductor y dio aviso a la Policía.Policiales24 de octubre de 2025 SN
(SN; Río Cuarto) Un inusual hallazgo sorprendió a las autoridades de Holmberg, localidad cercana a Río Cuarto, cuando en el interior de un automóvil secuestrado por una infracción de tránsito encontraron más de dos millones de pesos falsos.
Según informó la Policía de Córdoba, el procedimiento se llevó a cabo luego de que personal municipal, al intentar mover el vehículo retenido, advirtiera la presencia de un bolso con alrededor de $2.400.000 en billetes apócrifos debajo del asiento del conductor.
De inmediato se dio aviso a la fuerza policial, que procedió al secuestro del dinero y del automóvil para su posterior peritaje.
Las investigaciones continúan bajo la supervisión de la fiscalía de turno, que busca determinar el origen del dinero falsificado y la vinculación del propietario del rodado con el hecho.
❌💰Había más de 2 millones de pesos falsos dentro de un auto— Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) October 24, 2025
🚔Holmberg | La Policía de Córdoba secuestró un automóvil en cuyo interior había alrededor de $2.400.000, todo en billetes apócrifos. El dinero se encontraba debajo del asiento del conductor.
🛂El operativo se… pic.twitter.com/iK84XODHqg
En distintos puntos de la ciudad, dos motocicletas del mismo modelo protagonizaron choques con autos particulares con apenas media hora de diferencia. No hubo personas lesionadas.
Un Chevrolet Vectra se prendió fuego mientras circulaba por la ruta C-45, a la altura de Rafael García. El conductor logró salir a tiempo y resultó ileso.
El accidente ocurrió en Barrio Liniers, donde se dio el impacto entre una camioneta y una motocicleta. El joven de 22 años fue trasladado tras sufrir algunas lesiones.
Este violento hecho causó conmoción en toda la ciudad y la provincia debido a la intolerancia del sujeto que se encuentra detenido en la sede policial.
La mujer se conducía en motocicleta junto a su hija de nueve años. El choque se dio con un automóvil marca Fiat Cronos, en el que circulaba un hombre de 49 años.
Un camión que trasladaba chapas perdió parte de su carga en la Rotonda AG, provocando que una motocicleta derrapara y su conductor fuera trasladado al Hospital Regional.
El actual secretario de finanzas y hombre de confianza de Luis Caputo es el elegido de Javier Milei para ser el nuevo ministro de Relaciones Exteriores.
Este fatal accidente se produjo sobre ruta 9, entre Laguna Larga y Manfredi. El joven que perdió la vida se dirigía a Rosario para el partido entre Belgrano y Argentinos Juniors, por las semifinales de la Copa Argentina. Además de la víctima hay cuatro heridos que fueron hospitalizados.
Además, la vicegobernadora Myrian Prunotto anunció la creación del Servicio Especial de Operaciones Motorizadas (S.E.O.M), que será “una herramienta más que va a tener nuestra Fuerza de Seguridad".
“La solución no está en esperar que nos presten unos dólares del exterior”, expresó el candidato durante un acto multitudinario que cerró la campaña de Provincias Unidas en Córdoba..
Especial, para Sumario Noticias.