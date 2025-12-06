Alta Gracia: tenía pedido de captura por el robo a una pollería y lo detuvieron

(SN; Alta Gracia) Durante la tarde del viernes, efectivos policiales detuvieron a un joven de 20 años, quien presentaba un pedido de captura por un caso de robo calificado ocurrido anteriormente.

La detención se realizó sobre calle Nuñez, en barrio Don Bosco. Desde la Departamental informaron que se trata del robo ocurrido el pasado lunes 1 de diciembre en el local comercial Pollo Mío, ubicado en avenida Libertador. Allí se constataron daños en la vidriera del establecimiento y el faltante de varios elementos. Gracias al análisis de las cámaras de seguridad privada del local, se logró identificar al autor del hecho. A raíz de las pruebas presentadas, la Fiscalía de Instrucción del 2 ° Turno ordenó su detención.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la sede policial donde quedo alojado a disposición del Magistrado Interviniente.

Es importante detallar que el día 03 del corriente personal de la Brigada Civil de Investigaciones recuperó una balanza relacionada al hecho que se investiga. Además, el detenido está vinculado a hechos contra la propiedad en el predio de canchas que se encuentra al lado del Super Mami, donde fue captado por las cámaras de monitoreo.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.