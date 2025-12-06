Alta Gracia: tenía pedido de captura por el robo a una pollería y lo detuvieron

Toma del Cerro: detenidos por "colgar los ganchos"
Autoridades policiales y EPEC desactivaron conexiones clandestinas en la Reserva del Cerro. Varias personas fueron demoradas tras intentar restablecerlas y se secuestraron elementos.
(SN; Alta Gracia) Durante la tarde del viernes, efectivos policiales detuvieron a un joven de 20 años, quien presentaba un pedido de captura por un caso de robo calificado ocurrido anteriormente.
La detención se realizó sobre calle Nuñez, en barrio Don Bosco. Desde la Departamental informaron que se trata del robo ocurrido el pasado lunes 1 de diciembre en el local comercial Pollo Mío, ubicado en avenida Libertador. Allí se constataron daños en la vidriera del establecimiento y el faltante de varios elementos. Gracias al análisis de las cámaras de seguridad privada del local, se logró identificar al autor del hecho. A raíz de las pruebas presentadas, la Fiscalía de Instrucción del 2 ° Turno ordenó su detención.
Posteriormente, el detenido fue trasladado a la sede policial donde quedo alojado a disposición del Magistrado Interviniente.
Es importante detallar que el día 03 del corriente personal de la Brigada Civil de Investigaciones recuperó una balanza relacionada al hecho que se investiga. Además, el detenido está vinculado a hechos contra la propiedad en el predio de canchas que se encuentra al lado del Super Mami, donde fue captado por las cámaras de monitoreo.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
Una mujer y sus hijos menores fueron trasladados al Hospital Regional tras caer de una motocicleta en calle Raúl Alfonsín. El hecho ocurrió cerca de la medianoche.
La joven circulaba como acompañante de la motocicleta cuando el conductor perdió el equilibrio tras una maniobra repentina del vehículo que circulaba por delante.
El accidente ocurrió sobre la autopista de ruta 20, donde el automovilista de 48 años se despistó y terminó con las cuatro ruedas hacia arriba.
El accidente ocurrió sobre la ruta C-45, donde el automovilista despistó de la carretera.
Un hombre de 35 años fue aprehendido tras ser señalado por sustraer un castillo inflable, un metegol y un tejo. El hecho ocurrió en calle Fortunato González.
El sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes en Washington y definirá los 12 grupos de un torneo histórico, el primero con 48 selecciones.
La Selección Argentina enfrentará una fase de grupos favorable para la clasificación, aunque deberá superar el desafío táctico que impone Austria. Ya en los 16vos de final aparecen llos desafíos.
Se trata de un nuevo espacio áulico llevado adelante por el municipio con fondos gestionados ante el Gobierno provincial.
Más de 15 sindicatos de trabajadores estatales rechazaron el aumento plasmado en el proyecto del Presupuesto 2026 de Martín Llaryora y anunciaron una masiva movilización para el próximo martes 9 de diciembre.