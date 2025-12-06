Santa Ana: motociclista lesionado luego de un fuerte impacto

(SN; Santa Ana) Durante las primeras horas de la mañana de este sábado ocurrió un accidente en Villa Parque Santa Ana, donde se dio el impacto entre un automóvil y una motocicleta.

Fuentes policiales informaron que se trata de un vehículo marca Renault Sandero, conducido por un hombre de 47 años, y una moto Honda en la que transitaba un joven de 20 años, quien sufrió algunas lesiones tras el choque.

El motociclista fue asistido por el personal de emergencias, quien luego lo trasladó al Hospital Regional Arturo Illía para una mayor valoración.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.