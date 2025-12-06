Santa Ana: motociclista lesionado luego de un fuerte impacto

El accidente se produjo entre una motocicleta y un automóvil. El joven de 20 años debió ser trasladado al Hospital para una mayor valoración.

Policiales06 de diciembre de 2025 Redacción SN
WhatsApp Image 2025-12-06 at 4.29.38 PM

(SN; Santa Ana) Durante las primeras horas de la mañana de este sábado ocurrió un accidente en Villa Parque Santa Ana, donde se dio el impacto entre un automóvil y una motocicleta.

Fuentes policiales informaron que se trata de un vehículo marca Renault Sandero, conducido por un hombre de 47 años, y una moto Honda en la que transitaba un joven de 20 años, quien sufrió algunas lesiones tras el choque.

El motociclista fue asistido por el personal de emergencias, quien luego lo trasladó al Hospital Regional Arturo Illía para una mayor valoración.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.

Te puede interesar
Lo más visto
luis-caputo

Vieja receta: Caputo confirmó que el país volverá a tomar deuda

Redacción SN
Política05 de diciembre de 2025

El ministro de Economía anunció que licitará un Bono del Tesoro Nacional de 6,5% en dólares bajo ley local, que vencerá en 2029, con el objetivo de saldar otra deuda tomada por él mismo. El presidente, por su puesto, festejó la medida: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO…!!!", escribió Milei en redes sociales.

Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email