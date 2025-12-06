Santa Ana: motociclista lesionado luego de un fuerte impacto

SNDeportes05 de diciembre de 2025
La Selección Argentina enfrentará una fase de grupos favorable para la clasificación, aunque deberá superar el desafío táctico que impone Austria. Ya en los 16vos de final aparecen llos desafíos.
Se trata de un nuevo espacio áulico llevado adelante por el municipio con fondos gestionados ante el Gobierno provincial.
El ministro de Economía anunció que licitará un Bono del Tesoro Nacional de 6,5% en dólares bajo ley local, que vencerá en 2029, con el objetivo de saldar otra deuda tomada por él mismo. El presidente, por su puesto, festejó la medida: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO…!!!", escribió Milei en redes sociales.
Más de 15 sindicatos de trabajadores estatales rechazaron el aumento plasmado en el proyecto del Presupuesto 2026 de Martín Llaryora y anunciaron una masiva movilización para el próximo martes 9 de diciembre.
Se trata del robo ocurrido días atrás en el local comercial Pollo Mío. El detenido es un joven de 20 años, quien tenía pedido de captura y fue identificado en barrio Don Bosco.