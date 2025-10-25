Malagueño: una mujer de 66 años fue detenida por venta de drogas

(SN; Malagueño) Este sábado, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó un operativo en la localidad de Malagueño, donde desarticuló un punto de venta de drogas y detuvo a una mujer implicada en el caso.

Fuentes policiales informaron que el allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en el barrio San Nicolás, donde secuestraron 274 dosis de cocaína, 144 plantas de cannabis sativa, dinero y elementos aparentemente relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Cabe destacar que la detenida de 66 años, es de nacionalidad uruguaya y contaba con frondosos antecedentes en materia de narcotráfico y violencia familiar.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz, la narcomenudista fue trasladada a sede judicial por Comercialización de Estupefacientes.

*Este artículo fue redactado en base a información suministrada por la Fuerza Policial Antinarcotráfico.