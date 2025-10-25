Malagueño: una mujer de 66 años fue detenida por venta de drogas

Alta Gracia: intentaban abrir un auto con ganzúas y fueron detenidos
Se trata de dos sujetos que fueron sorprendidos cuando forcejeaban la puerta de un vehículo estacionado en la calle.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico allanó una vivienda ubicada en barrio San Nicolas, donde secuestró dosis de cocaína y plantas de cannabis sativa.Policiales25 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; Malagueño) Este sábado, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó un operativo en la localidad de Malagueño, donde desarticuló un punto de venta de drogas y detuvo a una mujer implicada en el caso.
Fuentes policiales informaron que el allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en el barrio San Nicolás, donde secuestraron 274 dosis de cocaína, 144 plantas de cannabis sativa, dinero y elementos aparentemente relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.
Cabe destacar que la detenida de 66 años, es de nacionalidad uruguaya y contaba con frondosos antecedentes en materia de narcotráfico y violencia familiar.
Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz, la narcomenudista fue trasladada a sede judicial por Comercialización de Estupefacientes.
*Este artículo fue redactado en base a información suministrada por la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Se trata de dos sujetos que fueron sorprendidos cuando forcejeaban la puerta de un vehículo estacionado en la calle.
El joven automovilista de 19 años fue trasladado al Hospital con algunas lesiones.
El vehículo había sido retenido por una infracción de tránsito en Holmberg. Personal municipal descubrió el dinero escondido bajo el asiento del conductor y dio aviso a la Policía.
En distintos puntos de la ciudad, dos motocicletas del mismo modelo protagonizaron choques con autos particulares con apenas media hora de diferencia. No hubo personas lesionadas.
Un Chevrolet Vectra se prendió fuego mientras circulaba por la ruta C-45, a la altura de Rafael García. El conductor logró salir a tiempo y resultó ileso.
El accidente ocurrió en Barrio Liniers, donde se dio el impacto entre una camioneta y una motocicleta. El joven de 22 años fue trasladado tras sufrir algunas lesiones.
Especial, para Sumario Noticias.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba informó que este sábado 25 de octubre habrá interrupciones en el servicio eléctrico en distintos sectores de Alta Gracia y zonas aledañas, por trabajos en la red aérea.
El vehículo había sido retenido por una infracción de tránsito en Holmberg. Personal municipal descubrió el dinero escondido bajo el asiento del conductor y dio aviso a la Policía.
La justicia confirmó los embargos a Novelli y Terrones Godoy, conocidos como los "criptobros" de Javier Milei en el caso $LIBRA, quienes fueron reconocidos como dos de los principales contactos entre el Presidente y Hayden Davis.
El 26 de octubre se utilizará por primera vez a nivel nacional la Boleta Única de Papel. El sistema cambia la forma de votar y también la manera en que se computan los distintos tipos de sufragio.