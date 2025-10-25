Alta Gracia: intentaban abrir un auto con ganzúas y fueron detenidos

(SN; Alta Gracia) Durante las últimas horas del viernes, efectivos policiales detuvieron a dos sujetos en el marco de un hecho de intento de robo en la ciudad, precisamente en la esquina de calle Uruguay y Olmos.

Fuentes policiales informaron que se trata de dos individuos de 30 años, quienes fueron sorprendidos luego de que dañaron la cerradura de un vehículo Fiat Idea que se encontraba estacionado en la calle.

En este procedimiento se secuestraron diferentes elementos que presumiblemente iban a ser utilizados para consumar el robo, tales como cortaplumas y ganzúas.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con los trámites legales correspondientes. Desde la Departamental destacaron la eficacia de los controles nocturnos, que permiten no solo la detención de individuos involucrados en delitos, sino también la prevención de ilícitos en la comunidad.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.