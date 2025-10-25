Alta Gracia: intentaban abrir un auto con ganzúas y fueron detenidos

Santa Ana: perdió el control e impactó su vehículo contra la canaleta de desagüe
El joven automovilista de 19 años fue trasladado al Hospital con algunas lesiones.
Se trata de dos sujetos que fueron sorprendidos cuando forcejeaban la puerta de un vehículo estacionado en la calle.Policiales25 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Durante las últimas horas del viernes, efectivos policiales detuvieron a dos sujetos en el marco de un hecho de intento de robo en la ciudad, precisamente en la esquina de calle Uruguay y Olmos.
Fuentes policiales informaron que se trata de dos individuos de 30 años, quienes fueron sorprendidos luego de que dañaron la cerradura de un vehículo Fiat Idea que se encontraba estacionado en la calle.
En este procedimiento se secuestraron diferentes elementos que presumiblemente iban a ser utilizados para consumar el robo, tales como cortaplumas y ganzúas.
Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con los trámites legales correspondientes. Desde la Departamental destacaron la eficacia de los controles nocturnos, que permiten no solo la detención de individuos involucrados en delitos, sino también la prevención de ilícitos en la comunidad.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico allanó una vivienda ubicada en barrio San Nicolas, donde secuestró dosis de cocaína y plantas de cannabis sativa.
El vehículo había sido retenido por una infracción de tránsito en Holmberg. Personal municipal descubrió el dinero escondido bajo el asiento del conductor y dio aviso a la Policía.
En distintos puntos de la ciudad, dos motocicletas del mismo modelo protagonizaron choques con autos particulares con apenas media hora de diferencia. No hubo personas lesionadas.
Un Chevrolet Vectra se prendió fuego mientras circulaba por la ruta C-45, a la altura de Rafael García. El conductor logró salir a tiempo y resultó ileso.
El accidente ocurrió en Barrio Liniers, donde se dio el impacto entre una camioneta y una motocicleta. El joven de 22 años fue trasladado tras sufrir algunas lesiones.
Especial, para Sumario Noticias.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba informó que este sábado 25 de octubre habrá interrupciones en el servicio eléctrico en distintos sectores de Alta Gracia y zonas aledañas, por trabajos en la red aérea.
La justicia confirmó los embargos a Novelli y Terrones Godoy, conocidos como los "criptobros" de Javier Milei en el caso $LIBRA, quienes fueron reconocidos como dos de los principales contactos entre el Presidente y Hayden Davis.
El 26 de octubre se utilizará por primera vez a nivel nacional la Boleta Única de Papel. El sistema cambia la forma de votar y también la manera en que se computan los distintos tipos de sufragio.