Tiempo en Alta Gracia: martes invernal con baja temperatura y nubosidad persistente

Elecciones 2025: principales resultados en Santa María
La Libertad Avanza se impuso en la mayoría de las localidades, mientras que Provincias Unidas triunfó en distritos clave como Despeñaderos y Malagueño.
La jornada arrancó con cielo cubierto, lloviznas intermitentes y una máxima prevista de 15 grados. En Córdoba capital, vecinos reportaron la caída de graupel, un tipo de precipitación similar al granizo blando.28 de octubre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) El martes amaneció gris, frío y con probabilidades de lloviznas en toda la región. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima fue de 9 °C y la máxima no superará los 15 °C, en una jornada marcada por la nubosidad y el viento del sur.
En la capital provincial, el cambio de tiempo trajo un fenómeno poco habitual: vecinos registraron la caída de pequeños granos de hielo, generando debate sobre si se trataba de agua nieve, granizo o graupel. Meteorólogos confirmaron que se trató de este último, una forma de precipitación que se produce cuando las gotas de lluvia se congelan alrededor de un cristal de hielo, formando partículas blandas de apenas unos milímetros.
En el Cerro Champaquí, las condiciones fueron aún más extremas, con nevadas registradas durante la tarde del lunes y temperaturas de hasta -4 °C esta mañana.
Para Alta Gracia, el pronóstico anticipa que el mal tiempo se extenderá durante el día, aunque con tendencia a mejorar hacia la noche. El viento soplará del sur con velocidades entre 13 y 22 km/h, aportando aún más sensación de frío.
El SMN prevé que el miércoles las temperaturas comenzarán a subir lentamente, con una máxima de 20 °C y condiciones más estables. El jueves y viernes, en tanto, se espera el regreso del sol y un marcado ascenso térmico.
