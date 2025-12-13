Sale el primer embarque de trigo argentino a China y se inaugura un nuevo flujo comercial

Córdoba: la Nación quitará subsidios a la energía en 78 barrios privados
Estaban registradas en las categorías menores. Entre ellos figuran los más emblemáticos y residencia de las mayores fortunas de la provincia.
Son unas 65 mil toneladas destinadas a la industria molinera del gigante asiático. La exportación se produce en momento en que en Estados Unidos ven con recelo la demora de Milei en cortar relaciones con China.Economía13 de diciembre de 2025 SN
COFCO International está cargando el primer embarque comercial a granel de trigo argentino con destino a China, lo que marca la apertura de un nuevo flujo de comercio entre ambos países.
La carga se está realizando en la terminal portuaria de COFCO International en Timbúes, Argentina, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
El buque MV Shandong Fu Yi partirá por el Río Paraná, completará carga en el Puerto Quequén, en la provincia de Buenos Aires, y luego navegará hacia China con aproximadamente 65.000 toneladas métricas de trigo destinadas a la industria molinera.
El presidente Javier Milei hizo llegar sus felicitaciones a través de su oficina.
Diversas autoridades gubernamentales asistieron a la operación de carga del buque en Timbúes, entre ellas Wei Wang, embajador de la República Popular China en la República Argentina; Maximiliano Pullaro, gobernador de la Provincia de Santa Fe; José Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe y Antonio Fiorenza, Intendente de Timbúes.
Asimismo, Wei Dong, CEO de COFCO International; Sun Bao, Chairman de COFCO Trading; y Alfonso Romero, Managing Director de COFCO International Argentina, asistieron a la operación de carga como parte de una delegación de clientes proveniente de China.
COFCO International es uno de los más importantes exportadores de granos y procesos agroindustriales en Argentina.
Opera silos, plantas y terminales portuarias para originar, procesar y embarcar soja, maíz, trigo y productos relacionados para el mercado interno y global. __IP__
La compañía emplea a más de 1.400 personas en el país.
El presidente del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pinto, denunció además la pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo en dos años a partir de la suba de costos y caída de la demanda.
El economista Eduardo González Olguín analizó en Siempre Radio los últimos datos oficiales y advirtió que la economía repite patrones de los años ‘90, con industria en caída y primacía financiera.
Whirlpool Argentina anunció el cierre de su planta de Pilar. La empresa comunicó la desvinculación de 220 trabajadores. También hay despidos en otras fábricas.
Wall Street Retira Mega-Crédito a Milei: Bancos frenan el préstamo de $20.000M por falta de garantías. Mercado reacciona con desplome y suba del Riesgo País.
En diez meses el sector se encuentra estancado con relación a 2024. La industria automotriz registró una contracción por cuarto mes en la producción de automóviles. El sector metalmecánico lleva tres meses de caída.
El autor presentará "Ropa prestada" en Alta Gracia. Su libro explora un uniforme ligado a la represión y abre una trama sobre memoria, violencia estatal y vínculos familiares atravesados por esa historia.
Uno de los muros del Paseo del Virrey, donde antiguamente fue el Hotel Plaza, fue señalizado como punto de memoria y reflexiona acerca de los ataques sufridos en la ciudad durante el Golpe de Estado de 1955 que derrocó a al Gobierno democrático de Juan Domingo Perón.
La Justicia Federal declaró la invalidez del decreto del Poder Ejecutivo que suspendía la aplicación de la norma hasta que el Congreso determinara de dónde saldrían los fondos.
Se trata del Comité Asesor de Salud Pública con la participación de diferentes especialistas en infectología y epidemiologia, quienes tienen la tarea de analizar y monitorear la situación de la variante K del virus en países de Europa y América del Norte.
Marcos Torres Lima inauguró la primera etapa de la puesta en valor y remodelación de la Avenida del Libertador. El Intendente destacó que se llegó a tiempo ante el inicio de temporada y se refirió a los desagües.