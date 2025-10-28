Despeñaderos: fuego y daños en un taller mecánico durante la madrugada

(SN; Despeñaderos) Un incendio se registró cerca de las 00:30 en un taller mecánico de motocicletas ubicado en calle Lavalle, barrio Los Pinos, de la ciudad de Despeñaderos.

Personal policial y de Bomberos Voluntarios acudió al lugar y constató que el fuego se había originado en el interior del galpón donde funcionaba el taller. Según informó el propietario, un hombre de 49 años, las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.

Los bomberos lograron controlar las llamas y evitar su propagación a construcciones vecinas. Solo se reportaron daños materiales en herramientas y equipamiento, sin lesionados ni pérdidas de motocicletas.