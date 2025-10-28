Despeñaderos: fuego y daños en un taller mecánico durante la madrugada

Alta Gracia: le arrancó la parrilla a un auto, intentó huir y fue detenido
Este hecho de vandalismo ocurrió en Barrio Cámara, donde el individuo de 20 años realizó roturas del vehículo estacionado cuando fue sorprendido por los efectivos.
El fuego se desató durante la madrugada en un taller de motos de barrio Los Pinos. Bomberos controlaron el siniestro y no se registraron personas lesionadas.
(SN; Despeñaderos) Un incendio se registró cerca de las 00:30 en un taller mecánico de motocicletas ubicado en calle Lavalle, barrio Los Pinos, de la ciudad de Despeñaderos.
Personal policial y de Bomberos Voluntarios acudió al lugar y constató que el fuego se había originado en el interior del galpón donde funcionaba el taller. Según informó el propietario, un hombre de 49 años, las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.
Los bomberos lograron controlar las llamas y evitar su propagación a construcciones vecinas. Solo se reportaron daños materiales en herramientas y equipamiento, sin lesionados ni pérdidas de motocicletas.
El accidente se produjo en barrio La Perla, donde el joven de 27 años debió ser asistido por diversas lesiones.
Se trata de dos sujetos que fueron sorprendidos cuando forcejeaban la puerta de un vehículo estacionado en la calle.
El joven automovilista de 19 años fue trasladado al Hospital con algunas lesiones.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico allanó una vivienda ubicada en barrio San Nicolas, donde secuestró dosis de cocaína y plantas de cannabis sativa.
El vehículo había sido retenido por una infracción de tránsito en Holmberg. Personal municipal descubrió el dinero escondido bajo el asiento del conductor y dio aviso a la Policía.
La Libertad Avanza se impuso en la mayoría de las localidades, mientras que Provincias Unidas triunfó en distritos clave como Despeñaderos y Malagueño.
Se trata de Paola Estefanía Arsiniega Gutiérrez, de 33 años, de quien solicitan colaboración para dar con su paradero.
Excitado por los resultados electorales, el Gobierno avanza con su reforma laboral, redefine la relación entre empleadores y trabajadores, legaliza el monotributo como forma de empleo y amplía la precarización.