Córdoba: los usuarios de los boletos sociales deberán cambiar su tarjeta

(SN; Córdoba) A través de su portal web, el Gobierno de Córdoba informó una serie de cambios en el sistema de transporte de la provincia. Concretamente, se iniciará un proceso de transición de tarjetas para los beneficios Boleto Obrero Social (BOS), Boleto Educativo Cordobés (BEC), Boleto Adulto Mayor (BAM) y Boleto Social Cordobés (BSC) en el transporte urbano de la ciudad.

La Secretaría de Transporte de la Provincia comunicó esta medida ante la decisión de la Municipalidad de Córdoba de discontinuar el sistema Red Bus,

Cabe aclarar que la tarjeta Red Bus seguirá operativa hasta el 31 de diciembre de 2025. Durante ese período, los usuarios deberán gestionar el traspaso de sus beneficios a las nuevas tarjetas habilitadas.

Boleto Obrero Social (BOS): pasará a la tarjeta SUBE

El BOS —que cubre el 50% del valor del pasaje y requiere recarga— comenzará a funcionar con la tarjeta SUBE en el transporte urbano de Córdoba Capital.

Los beneficiarios deberán presentar DNI y tarjeta Red Bus para realizar el traspaso.

Se entregará una tarjeta SUBE gratuita, con un saldo negativo de $1.500 (equivalente al valor del plástico), que se descontará con la primera recarga.

El saldo de Red Bus no se transfiere, pero podrá utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2025.

Quienes ya tengan una SUBE registrada podrán vincular allí el beneficio sin necesidad de recibir un nuevo plástico.

BEC, BAM y BSC: migran a la tarjeta Micronauta

Los beneficios de los boletos sociales BEC, BAM y BSC comenzarán a funcionar con la tarjeta Micronauta, actualmente utilizada en el sistema provincial y en distintas localidades del interior.

Los beneficiarios deberán presentar DNI y tarjeta Red Bus. En el mismo trámite recibirán la nueva tarjeta con el beneficio ya incorporado.

Puntos habilitados para realizar el traspaso

El trámite podrá gestionarse durante todo diciembre de 2025 en los siguientes lugares:

Secretaría de Transporte de la Provincia en Bv. J. D. Perón 12

Lunes a viernes, de 8 a 18.

Terminal de Ómnibus de Córdoba

T1

Boleterías 40 y 41 (FAM): lun. a vie., 8 a 18.

Boletería 45 (Coniferal): lun. a vie., 9 a 16.

T2

Boletería 85 (Tamse): lun. a vie., 9 a 16.

Boletería 86 (SiBus): lun. a jue., 9 a 16:30 h; vie., 9 a 15:30.

Palacio 6 de Julio, en Marcelo T. de Alvear 120. Lunes a viernes, de 8 a 18 y sábados, 8 a 16.

Centros de Participación Comunal (CPC). Todos los CPC, excepto Mercado de la Ciudad, Lun. a vie., 8 a 14 horas.

Requisitos y nuevas postulaciones

El trámite de traspaso está habilitado únicamente para beneficiarios vigentes de BOS, BEC, BAM o BSC.

Quienes deseen postularse por primera vez a los Boletos Sociales de la Provincia deberán ingresar a Ciudadano Digital (CiDi) nivel 2 y completar el Formulario Único de Postulantes (FUP).