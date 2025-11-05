Alta Gracia: sede del encuentro internacional "Historias que dejan huella"

(Alta Gracia; SN).- La ciudad de Alta Gracia será sede del Primer Encuentro Internacional de Autores Independientes, denominado "Historias que dejan huella", un evento literario que se desarrollará los días 7, 8 y 9 de noviembre del corriente año.

El megaevento, organizado por los licenciados Muriel Bertolini Moura y Franco D. Cruz, fundadores de la Editorial de autopublicación Somos Freelancers y de la Comunidad de Escritores Exitosos, se enfoca en el lema "Porque todos somos historia viva, podemos aportar activamente a la cultura y ser protagonistas en la construcción social". Convocará a escritores de diversas procedencias para celebrar la escritura y el intercambio cultural.

Cronograma y Sedes

Las jornadas se llevarán a cabo durante tres días consecutivos, iniciando las actividades a las 17:00 horas, e incluirán charlas, conferencias y sorteos.

Viernes 7 de noviembre: "El Poder de Contar(nos)"

Sede: Auditorio del Colegio Angloamericano.

Actividad: Charla en formato tipo TED, donde cada autor ofrecerá una conferencia sobre temáticas de actualidad y relevancia social, tales como superación personal, emprendimiento, migración, gestión emocional, relaciones disfuncionales y tratamiento de la violencia de género.

Sábado 8 de noviembre: "Autores con Voz Propia"

Sede: Feria en el Tajamar – Reloj Público.

Actividad: Los libros de los autores ponentes se exhibirán en una feria. Cada escritor presentará sus obras y realizará la firma de ejemplares.

Domingo 9 de noviembre: "Somos Historia Viva"

Sede: Universidad Popular de Alta Gracia – Casa de la Cultura.

Actividad: Clase pública que contará con la participación de las escuelas de la ciudad. Los autores compartirán sus experiencias, procesos creativos y la relevancia de compartir las historias personales como aporte social y cultural.



✍️ Participación, Logística y Organización



El evento ya cuenta con la confirmación de diecinueve (19) ponentes provenientes de distintas partes del mundo. Se destaca que la mayoría de los participantes son autoras y provienen de Estados Unidos, con un notable predominio de ascendencia latina entre las visitantes, quienes se alojarán en un conocido hotel de tres estrellas de la ciudad.

La iniciativa ha sido formalmente respaldada por la Secretaría de Cultura, Turismo y Educación de la ciudad y por la Universidad Popular de Alta Gracia.

La realización de este tipo de encuentros a escala internacional vuelve a instalar el debate sobre la necesidad de que Alta Gracia cuente con un centro de convenciones para albergar eventos de esta magnitud.

Los organizadores, licenciados por la Universidad de Córdoba y de Buenos Aires, han asistido a más de ciento cincuenta (150) autores independientes en la autopublicación a través de la plataforma Amazon. Radicados en Alta Gracia hace seis meses, buscan fomentar la creatividad y potenciar el desarrollo personal en la comunidad local, ofreciendo contenido de valor sobre emprendedurismo, superación personal y autoayuda, al tiempo que comparten el patrimonio histórico y cultural de la ciudad con los participantes internacionales.