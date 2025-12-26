Córdoba: Marcelo Marín será el nuevo Jefe de la Policía

(SN; Córdoba) A través de su portal web, el Gobierno de Córdoba informó las nuevas autoridades de la cúpula policial de la Provincia.

Precisamente, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros comunicó que el comisario Marcelo Marín será designado Jefe de la Policía. Además se confirmó que Alberto Bietti asumirá como subjefe Capital, mientras que Iván Rey será subjefe Interior. En tanto que Federico Cisnero continuará en funciones como subjefe administrativo de la fuerza.

El ministro Quinteros destacó que “los recambios son naturales” y que “el general Leonardo Gutiérrez da un paso costado luego de dos años de un trabajo incansable, ejemplar, arduo, con un parámetro ético verdaderamente importante”.

Asimismo, explicó que las modificaciones responden a un proceso de recambio ordenado y periódico, impulsado desde el Ministerio de Seguridad, en línea con las prácticas institucionales y con el objetivo de fortalecer la conducción y el funcionamiento de la Policía de Córdoba.

Cabe destacar que la ceremonia de asunción será el próximo lunes 29 de diciembre a las 9 horas en la explanada de la Jefatura de Policía.