Alta Gracia: un joven automovilista impactó contra una luminaria

(SN; Alta Gracia) Pasado el mediodía del sábado ocurrió un accidente en la ciudad, precisamente en la calle García Lorca del barrio El Golf, donde un automóvil impactó contra el poste de alumbrado público

Como se puede ver en la imagen compartida por la Departamental, el vehículo marca Renault Megane impactó contra una de las luminarias.

Fuentes policiales informaron que el automovilista es un joven de 26 años y que aún no se establecieron las causas.

En el lugar trabajó el personal de emergencias de Vittal, quien asistió al conductor que no requirió traslado al hospital.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.