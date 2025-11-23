Potrero de Garay: realizaron un operativo de control náutico en el Lago Los Molinos

(SN; Potrero de Garay) Durante la tarde del sábado en el Lago Los Molinos, diversas fuerzas provinciales dirigidas por el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros realizaron un operativo de control náutico.

En esta ocasión trabajaron de manera conjunta funcionarios de Prefectura Naval Argentina, Dirección de Seguridad Náutica, Policía de Córdoba junto a DUAR.

Desde la Departamental informaron que el objetivo principal de estos operativos es garantizar la seguridad de los usuarios del lago, prevenir incidentes y asegurar el cumplimiento de la normativa náutica.

Durante el control se implementaron distintas operaciones como patrullajes en la superficie del lago y en las costas, como así también controles de la documentación obligatoria de embarcaciones y usuarios.

En el marco de las verificaciones se controlaron 47 embarcaciones de las cuales se labraron 7 actas por incumplimiento de normativa de seguridad e infracciones por falta de licencia de navegación.

El operativo fue encabezado por el ministro Quinteros, quien estuvo acompañado del director de la Departamental Santa María, Héctor Villagra y el jefe Comunal de la Localidad de Potrero de Garay Gerardo Martínez, entre otros funcionarios de seguridad.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.