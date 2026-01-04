Golpe y urgencia en Los Aromos: una beba herida fue trasladada al Hospital de Niños

(SN; Villa Los Aromos) Durante la tarde del pasado sábado 3 de enero en la localidad de Villa Los Aromos, precisamente en el balneario Los Chorrillos, una beba de un año sufrió un accidente cuando jugaba con una piedra sobre la arena al costado del cauce de agua.

A raíz de lo sucedido, los efectivos implementaron el protocolo sanitario correspondiente para garantizar la atención inmediata de la niña. El acompañamiento se realizó en una cápsula, con la colaboración del personal policial de la Ciudad de Alta Gracia, quien aseguraron un recorrido sin novedades hasta la llegada al nosocomio. La beba fue trasladada en el vehículo particular de su padre, un hombre de 37 años, hacia el Hospital Regional Illia. Durante el trayecto, la menor fue atendida por el personal de salud.

Desde la Departamental informaron que la menor se encuentra fuera de peligro y fue trasladada al Hospital de Niños de la Ciudad de Córdoba, para una realización de estudios más complejos.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.