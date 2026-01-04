Golpe y urgencia en Los Aromos: una beba herida fue trasladada al Hospital de Niños

Alta Gracia: choque al amanecer entre una camioneta y un automóvil
El accidente se dio en la esquina de calle Eduardo Galasso y avenida Libertador, donde dos jóvenes protagonizaron un fuerte impacto.
La beba de tan solo un año sufrió accidente cuando jugaba con una piedra sobre la arena del balneario Los Chorrillos. A raíz de esto, los efectivos implementaron el protocolo sanitario para una rápida asistencia médica.Policiales04 de enero de 2026Víctor Hughes
(SN; Villa Los Aromos) Durante la tarde del pasado sábado 3 de enero en la localidad de Villa Los Aromos, precisamente en el balneario Los Chorrillos, una beba de un año sufrió un accidente cuando jugaba con una piedra sobre la arena al costado del cauce de agua.
A raíz de lo sucedido, los efectivos implementaron el protocolo sanitario correspondiente para garantizar la atención inmediata de la niña. El acompañamiento se realizó en una cápsula, con la colaboración del personal policial de la Ciudad de Alta Gracia, quien aseguraron un recorrido sin novedades hasta la llegada al nosocomio. La beba fue trasladada en el vehículo particular de su padre, un hombre de 37 años, hacia el Hospital Regional Illia. Durante el trayecto, la menor fue atendida por el personal de salud.
Desde la Departamental informaron que la menor se encuentra fuera de peligro y fue trasladada al Hospital de Niños de la Ciudad de Córdoba, para una realización de estudios más complejos.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
El accidente se dio en la esquina de calle Eduardo Galasso y avenida Libertador, donde dos jóvenes protagonizaron un fuerte impacto.
El accidente se registró en el Camino San Carlos, donde un joven de 22 años perdió el control de su vehículo.
El hecho ocurrió en el valle de Calamuchita. La víctima tenía 35 años y se encontraba de paseo junto a dos amigos. La Justicia investiga las causas del episodio.
El siniestro ocurrió en la noche del lunes en Ruta S-523 y calle Los Castaños. Los ocupantes de la motocicleta fueron trasladados al Hospital Regional.
Si el 9 de diciembre fue el día en que el miedo se instaló en el Barrio Parque San Juan con amenazas y el frío metal de un revólver sobre una mujer indefensa, la tarde del domingo fue el día en que finalmente se pasó la última página del expediente.
El hombre -que días atrás había simulado una dolencia para perpetrar un robo- no contaba con el alcance de los sistemas de vigilancia y los operativos preventivos.
Los violentos disturbios que inauguraron el año en Alta Gracia avivaron internas, oxigenaron opositores que boqueaban y volvieron a poner sobre la mesa la economía y una innecesaria sobreexposición del Intendente.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció una jornada con temperaturas menores a los 30 grados y vientos del sector norte.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez habló en conferencia de prensa y exigió la liberación del "único presidente" venezolano Nicolás Maduro. "Jamás volveremos a ser colonia y estamos listos para defender Venezuela”.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta amarilla para el centro y norte de Córdoba, con posibilidad de caída de granizo y fuertes ráfagas.
El accidente se dio en la esquina de calle Eduardo Galasso y avenida Libertador, donde dos jóvenes protagonizaron un fuerte impacto.