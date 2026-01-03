Bouwer: volcó su auto y fue trasladado al Hospital de Urgencias

Alta Gracia: choque al amanecer entre una camioneta y un automóvil
El accidente se dio en la esquina de calle Eduardo Galasso y avenida Libertador, donde dos jóvenes protagonizaron un fuerte impacto.
El accidente se registró en el Camino San Carlos, donde un joven de 22 años perdió el control de su vehículo.Policiales03 de enero de 2026Víctor Hughes
(SN; Bouwer) Este sábado ocurrió un accidente en el camino San Carlos, en cercanías a la localidad de Bouwer, donde un automovilista perdió el control y tumbó su vehículo.
Fuentes policiales informaron que se trata de un Renault Clio, conducido por un joven de 22 años, quien relató que circulaba por la zona cuando, por causas que aún se intentan establecer, perdió el control del rodado y terminó despistando, sin que mediara la intervención de terceros.
El personal de emergencias de Bower trabajó en el lugar y asistió al conductor, que luego fue trasladado al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, quedó internado para una mejor valoración médica.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
El accidente se dio en la esquina de calle Eduardo Galasso y avenida Libertador, donde dos jóvenes protagonizaron un fuerte impacto.
La beba de tan solo un año sufrió accidente cuando jugaba con una piedra sobre la arena del balneario Los Chorrillos. A raíz de esto, los efectivos implementaron el protocolo sanitario para una rápida asistencia médica.
El hecho ocurrió en el valle de Calamuchita. La víctima tenía 35 años y se encontraba de paseo junto a dos amigos. La Justicia investiga las causas del episodio.
El siniestro ocurrió en la noche del lunes en Ruta S-523 y calle Los Castaños. Los ocupantes de la motocicleta fueron trasladados al Hospital Regional.
Si el 9 de diciembre fue el día en que el miedo se instaló en el Barrio Parque San Juan con amenazas y el frío metal de un revólver sobre una mujer indefensa, la tarde del domingo fue el día en que finalmente se pasó la última página del expediente.
El hombre -que días atrás había simulado una dolencia para perpetrar un robo- no contaba con el alcance de los sistemas de vigilancia y los operativos preventivos.
Los violentos disturbios que inauguraron el año en Alta Gracia avivaron internas, oxigenaron opositores que boqueaban y volvieron a poner sobre la mesa la economía y una innecesaria sobreexposición del Intendente.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció una jornada con temperaturas menores a los 30 grados y vientos del sector norte.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez habló en conferencia de prensa y exigió la liberación del "único presidente" venezolano Nicolás Maduro. "Jamás volveremos a ser colonia y estamos listos para defender Venezuela”.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta amarilla para el centro y norte de Córdoba, con posibilidad de caída de granizo y fuertes ráfagas.
El accidente se dio en la esquina de calle Eduardo Galasso y avenida Libertador, donde dos jóvenes protagonizaron un fuerte impacto.