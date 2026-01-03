Bouwer: volcó su auto y fue trasladado al Hospital de Urgencias

(SN; Bouwer) Este sábado ocurrió un accidente en el camino San Carlos, en cercanías a la localidad de Bouwer, donde un automovilista perdió el control y tumbó su vehículo.

Fuentes policiales informaron que se trata de un Renault Clio, conducido por un joven de 22 años, quien relató que circulaba por la zona cuando, por causas que aún se intentan establecer, perdió el control del rodado y terminó despistando, sin que mediara la intervención de terceros.

El personal de emergencias de Bower trabajó en el lugar y asistió al conductor, que luego fue trasladado al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, quedó internado para una mejor valoración médica.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.