Toma del Cerro: detenidos por "colgar los ganchos"

(SN; Alta Gracia) Un operativo conjunto entre la Policía y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) permitió desactivar diversas conexiones clandestinas en la Reserva Natural del Cerro, donde la Municipalidad había solicitado medidas preventivas para evitar daños ambientales y riesgos de incendios por el uso indebido de energía eléctrica.

En ese contexto, más de tres personas fueron demoradas luego de intentar restablecer las conexiones prohibidas que habían sido retiradas momentos antes. Durante el procedimiento se secuestraron herramientas y otros elementos vinculados a las maniobras irregulares.

Según el informe policial, en un operativo realizado ayer a las 18 en el camino a La Paisanita, los efectivos advirtieron a un hombre sobre una escalera improvisada de madera, realizando una conexión indebida en una línea de baja tensión. La maniobra provocó daños en el cable preensamblado, lo que motivó su inmediata aprehensión.

El individuo fue identificado y trasladado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía. También se secuestraron herramientas y la estructura utilizada para acceder al tendido eléctrico. Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Judicial de Alta Gracia.