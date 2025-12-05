Toma del Cerro: detenidos por "colgar los ganchos"

Alta Gracia: viajaba en moto con sus hijos y cayeron al asfalto
Una mujer y sus hijos menores fueron trasladados al Hospital Regional tras caer de una motocicleta en calle Raúl Alfonsín. El hecho ocurrió cerca de la medianoche.
(SN; Alta Gracia) Un operativo conjunto entre la Policía y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) permitió desactivar diversas conexiones clandestinas en la Reserva Natural del Cerro, donde la Municipalidad había solicitado medidas preventivas para evitar daños ambientales y riesgos de incendios por el uso indebido de energía eléctrica.
En ese contexto, más de tres personas fueron demoradas luego de intentar restablecer las conexiones prohibidas que habían sido retiradas momentos antes. Durante el procedimiento se secuestraron herramientas y otros elementos vinculados a las maniobras irregulares.
Según el informe policial, en un operativo realizado ayer a las 18 en el camino a La Paisanita, los efectivos advirtieron a un hombre sobre una escalera improvisada de madera, realizando una conexión indebida en una línea de baja tensión. La maniobra provocó daños en el cable preensamblado, lo que motivó su inmediata aprehensión.
El individuo fue identificado y trasladado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía. También se secuestraron herramientas y la estructura utilizada para acceder al tendido eléctrico. Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Judicial de Alta Gracia.
La joven circulaba como acompañante de la motocicleta cuando el conductor perdió el equilibrio tras una maniobra repentina del vehículo que circulaba por delante.
El accidente ocurrió sobre la autopista de ruta 20, donde el automovilista de 48 años se despistó y terminó con las cuatro ruedas hacia arriba.
El accidente ocurrió sobre la ruta C-45, donde el automovilista despistó de la carretera.
Un hombre de 35 años fue aprehendido tras ser señalado por sustraer un castillo inflable, un metegol y un tejo. El hecho ocurrió en calle Fortunato González.
Una mujer de 62 años se despistó en la colectora de la Ruta 5. Fue asistida por personal de salud, aunque no requirió traslado.
Un especialista sanitario advirtió que el área nacional de inmunizaciones está “desguasada” y que la falta de campañas y dosis derivó en muertes evitables en todo el país.
Desde el Gobierno local informaron que la vacuna se encuentra disponible para toda la población contemplada entre esta franja etaria en el marco de la campaña preventiva establecida por el Ministerio de Salud de la provincia.
Incómodo con los números de la economía, Julie Kozack, vocera del organismo, advirtió que Argentina no llegará a la meta y pidió acelerar reformas. “Es esencial reconstruir las reservas”, sostuvo.
En el Monumental Sierras, niños, docentes y funcionarios participaron del acto de finalización del ciclo 2025 para los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Salas Cuna de la ciudad.
Así lo comunicó la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil. Las altas temperaturas de este jueves condicionan la jornada y solicitan extremar los cuidados.