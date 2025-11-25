Peperina de oro: el festival gastronómico fue reconocido en los Premios Bitácora

(SN; Alta Gracia) Este miércoles, el Gobierno local comunicó el reconocimiento que recibió el festival “Peperina” durante la primera edición de los Premios Bitácora Córdoba, en el cual este encuentro altagraciense fue distinguido con el oro en la categoría “Gastronomía y Experiencia Gastronómica”.

El reconocimiento fue recibido por el intendente Marcos Torres Lima, acompañado por el productor general del evento, Rubén Herrera y los reconocidos cocineros Andrés Chaijale y Julián Espinosa, asesores gastronómicos desde la primera edición.

Los Premios Bitácora son considerados los galardones más prestigiosos del turismo argentino, creados para destacar la excelencia, la innovación y el desarrollo de los principales actores del sector. Por primera vez, Córdoba tuvo su propia edición y ayer fue sede de este acontecimiento. Además, la provincia será sede de la ceremonia nacional, por primera vez fuera de Buenos Aires.

“Este premio no es solo un reconocimiento a Peperina: es la confirmación de que en Alta Gracia construimos un modelo de ciudad que entiende el valor de la cultura, de la gastronomía y del encuentro”, expresó Torres Lima, quien hizo hincapié en los festivales como impulsores de la economía y el turismo. “Peperina nos convirtió en la meca de los festivales gastronómicos de Argentina y demuestra que cuando trabajamos unidos, Alta Gracia puede liderar a nivel nacional. Este oro es de nuestra gente y refleja una ciudad que apuesta a crecer y a la excelencia”, finalizó el Intendente.

La gala contó con la presencia de la vicegobernadora Myrian Prunotto, del presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, y reunió a representantes de eventos, festivales, destinos turísticos y prestadores de toda la provincia, en un marco que puso en valor el talento y la diversidad de la industria turística cordobesa.

“En este contexto, el oro obtenido por Alta Gracia reafirma el lugar de Peperina como uno de los grandes motores turísticos de la ciudad. Peperina, que cumple 10 años, es uno de los cuatro grandes festivales gastronómicos de Alta Gracia y se ha consolidado como el evento gastronómico más importante del país, por su escala, su identidad y su capacidad de atraer a los principales referentes de la cocina argentina”, reza el comunicado del Gobierno local.

Por Peperina pasaron figuras como Dolli Irigoyen y Soledad Nardelli, madrinas del Festival, Narda Lepes, Osvaldo Gross, Lele Cristóbal, Pedro Lambertini, Martín Molteni, Juan Cruz Galetto, Felicitas Pizarro, Christophe Krywonis, entre muchos otros. Además, el festival tiene el orgullo de contar con la presencia del reconocido chef local Roal Zuzulich, una referencia clave de la gastronomía de Alta Gracia.

El mercado nacional, que reúne a productores y productos de todas las provincias argentinas, es uno de los grandes sellos del festival y un espacio donde se celebra la diversidad y la riqueza gastronómica del país.