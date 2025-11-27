Biblioteca Popular Gabriela Mistral: el Concejo la declaró de interés cultural

(SN; Alta Gracia) El pasado miércoles se conoció la fecha de reinauguración que tendrá la Biblioteca Popular Gabriela Mistral de Barrio Liniers, un espacio de lectura y vínculo identitario que recupera Alta Gracia y que el Concejo Deliberante lo declaró de interés cultural.

Precisamente el próximo sábado 29 de noviembre será el acto de reapertura en el Centro Vecinal Liniers. Desde la comisión de esta organización participativa remarcaron el trabajo conjunto con la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y pusieron en valor el carácter inclusivo de la Biblio. Gracias ala donación de libros realizada durante los últimos años lograron organizar este espacio necesario para los vecinos y clave para sumar un nuevo lugar de lectura comunitaria en la ciudad.

Gracias al proyecto de extensión titulado “El silencio para leer y las historias para archivar: el Centro Vecinal B° Liniers recupera la identidad barrial”, la biblioteca abrirá sus puertas a los vecinos. Además realizará la programación de talleres para el próximo año, con actividades en la Escuela Santiago de Liniers y la creación del archivo histórico del barrio y Centro Vecinal.

“Estamos sintiendo la importancia de lo Público y la excelencia de la trayectoria de la Universidad Nacional de Córdoba en lo vivencial de cada encuentro de trabajo con el Equipo universitario con quienes tenemos un interés común en lo social, lo comunitario y en lo participativo. La responsable del Proyecto de Extensión es la licenciada María Mercedes Vázquez, junto al equipo universitario, miembros del Centro Vecinal y colaboradores, trabajamos durante todo este año en la implementación de la primera etapa del proyecto. Nuestro anhelo en este acercamiento a las familias desde la Biblioteca, es que la puedan reconocer como un lugar de tranquilidad que permite conectar con el conocimiento, estar solos o con otros por la conexión con un libro, desde el pensar y sentir, abarcando la Plaza en contacto con la naturaleza”, reza el comunicado del Centro Vecinal.