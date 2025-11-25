Alta Gracia: se celebró el aniversario de Defensa Civil

(SN; Alta Gracia) Este martes en la ciudad se realizó el acto correspondiente al aniversario de Defensa Civil, en el que se homenajeó a los integrantes del cuerpo y se sumaron 19 ángeles negros.

Durante el acto oficial, el intendente Marcos Torres destacó la labor cotidiana ante emergencias, incendios, tormentas, siniestros viales y en cada situación que exige una respuesta rápida y profesional. En ese marco, el mandatario ofreció un reconocimiento especial a Roberto Peralta y Luis Luque, por el prestigio y la profesionalidad que han contribuido a consolidar dentro del organismo.

A lo largo del año, Defensa Civil también desarrolla tareas preventivas clave, como limpieza y mantenimiento del arroyo, acompañamiento a vecinos, patrullajes barriales y acciones vinculadas a la salud pública, especialmente a través de fumigaciones, bloqueos de dengue y operativos sanitarios.

Por su parte, el coordinador de Defensa Civil, Roberto Peralta, agradeció el compromiso de cada voluntario y voluntaria, y resaltó que el organismo está integrado por personal capacitado, paramédicos y equipos formados para intervenir en situaciones complejas, trabajando articuladamente con instituciones de seguridad, salud y la Guardia Local. Su presencia permanente en eventos municipales, culturales, deportivos y turísticos.

En esta edición, se incorporaron 19 nuevos voluntarios, quienes completaron su formación en la Casa de la Cultura a través de cursos de auxiliar sanitario en emergencias prehospitalarias, manejo de matafuegos, búsqueda y rescate, capacitación en ofidios, uso de materiales para fumigación y motoguadaña. Se suman al cuerpo operativo como Ángeles Negros, reforzando la capacidad de respuesta y el compromiso comunitario.

La jornada incluyó además la entrega de reconocimientos a integrantes destacados y el acompañamiento de vecinos, familiares y autoridades municipales.

Desde el Gobierno de Alta Gracia, se reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo a la Defensa Civil, “porque cuidar a nuestra ciudad es una tarea de todos los dias".