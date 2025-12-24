Estafas: el STJ ratificó la condena contra Cositorto, líder de Generación Zoe

San Isidro: cayeron a un barranco a bordo de su camioneta y fueron hospitalizados
Los jóvenes de 34 y 38 años fueron asistidos por el personal de emergencia luego del impactante accidente que protagonizaron sobre la ruta S-523.
El Superior Tribunal de Justicia rechazó los recursos de casación y ratificó la pena contra el líder de Generación Zoe por asociación ilícita y estafa.Policiales24 de diciembre de 2025SN
(Corrientes; SN) El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la condena a 12 años de prisión contra Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, por los delitos de asociación ilícita y estafa, al rechazar los recursos de casación presentados por las defensas y por las partes acusadoras.
La decisión fue adoptada mediante la sentencia Penal Nº 305/25, que desestimó los planteos realizados por las defensas de Cositorto, Lucas Damián Camelino, Miguel Ángel Echegaray y Maximiliano Batista, así como también los recursos de los fiscales Guillermo Barry y María Eugenia Ballara y de los querellantes, quienes habían cuestionado las absoluciones de Nicolás Ismael y Javier Sebastián Medina.
De esta manera, el STJ dejó firmes las condenas dictadas a fines de febrero de 2025 por el Tribunal Oral Penal de Goya, que consideró a Cositorto como jefe de la asociación ilícita y coautor del delito de estafa, junto a Batista. En tanto, Echegaray y Camelino fueron condenados como miembros de la asociación ilícita y coautores de estafa bajo la modalidad de delito continuado.
El fallo fue firmado por los jueces Alejandro Alberto Chain, Eduardo Gilberto Panseri, Guillermo Horacio Semhan, Fernando Augusto Niz y Luis Eduardo Rey Vázquez.
Cabe recordar que, meses después de esta condena, en julio de este año, Cositorto también fue sentenciado a 11 años de prisión en la provincia de Salta, en una causa donde fue acusado por estafas reiteradas y asociación ilícita. Actualmente, el condenado permanece detenido en la provincia de Corrientes.
El joven de 26 años es investigado por el robo de una bicicleta ocurrido en la ciudad el pasado lunes 15 de diciembre.
Bajo la luz fría de las balizas, el derecho de propiedad se volvió delito. Vidas arrojadas a la vereda en una jornada de furia ciega.
Una noche "de trampa" convirtió en campo de batalla a una pizzería marplatense, cuando el destino puso cara a cara a dos hombres que nunca deberían haberse encontrado.
A plena luz, un intruso de 36 años fue detenido tras colarse por un ventiluz en una casa de barrio Pouluyan. La siesta se quebró cuando la policía lo atrapó in fraganti.
El fiscal Pablo Jávega solicitó la elevación a juicio contra Roberto Bárzola, aun cuando la acción penal por el femicidio de Nora Dalmasso se encuentra prescripta.
El pasado domingo 21 de diciembre inició el temporal que continuó este lunes con intensas lluvias y un caudal de agua acumulada que supera los 100 milímetros. A raíz de esta situación se cancelaron los servicios de transporte público y recolección de residuos. El Comando Operativo de Emergencia monitorea las zonas de Empedrado, el Sombrero, Derqui y barrios de la capital provincial.
La Universidad Nacional de Córdoba informó su oferta académica 2026 con formatos innovadores, trayectorias flexibles y de corta duración con con foco en tecnología y sustentabilidad.
Mediante un curioso regalo a sus ministros y ministras, Milei educa a su gabinete con un libro que avala el narco, la prostitución y la usura, entre otras actividades rechazadas por la sociedad.
El procedimiento se realizó en un comercio de barrio Paravachasca. En los últimos diez días, el municipio notificó a más de 200 locales por la prohibición vigente.
Frente al individuo soberano, el pesebre propone una lógica de entrega y comunidad que el libertarismo radical calificaría de colectivista.