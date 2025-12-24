Estafas: el STJ ratificó la condena contra Cositorto, líder de Generación Zoe

El Superior Tribunal de Justicia rechazó los recursos de casación y ratificó la pena contra el líder de Generación Zoe por asociación ilícita y estafa.

(Corrientes; SN) El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la condena a 12 años de prisión contra Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, por los delitos de asociación ilícita y estafa, al rechazar los recursos de casación presentados por las defensas y por las partes acusadoras.

La decisión fue adoptada mediante la sentencia Penal Nº 305/25, que desestimó los planteos realizados por las defensas de Cositorto, Lucas Damián Camelino, Miguel Ángel Echegaray y Maximiliano Batista, así como también los recursos de los fiscales Guillermo Barry y María Eugenia Ballara y de los querellantes, quienes habían cuestionado las absoluciones de Nicolás Ismael y Javier Sebastián Medina.

De esta manera, el STJ dejó firmes las condenas dictadas a fines de febrero de 2025 por el Tribunal Oral Penal de Goya, que consideró a Cositorto como jefe de la asociación ilícita y coautor del delito de estafa, junto a Batista. En tanto, Echegaray y Camelino fueron condenados como miembros de la asociación ilícita y coautores de estafa bajo la modalidad de delito continuado.

El fallo fue firmado por los jueces Alejandro Alberto Chain, Eduardo Gilberto Panseri, Guillermo Horacio Semhan, Fernando Augusto Niz y Luis Eduardo Rey Vázquez.

Cabe recordar que, meses después de esta condena, en julio de este año, Cositorto también fue sentenciado a 11 años de prisión en la provincia de Salta, en una causa donde fue acusado por estafas reiteradas y asociación ilícita. Actualmente, el condenado permanece detenido en la provincia de Corrientes.

