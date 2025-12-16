Causa Dalmasso: el fiscal busca hacer un juicio que la ley impide

(Rio Cuarto; SN) La causa por el femicidio de Nora Raquel Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto, sumó un nuevo capítulo judicial marcado por la controversia. El fiscal Pablo Jávega solicitó la elevación a juicio contra Roberto Bárzola, pese a que el caso se encuentra prescripto por el paso del tiempo.

La investigación, iniciada el 15 de octubre de 2022, fue dada por concluida por la Fiscalía, que consideró alcanzado el grado de probabilidad necesario para formular la acusación. La presentación fue notificada tanto a la defensa del imputado como a la familia de la víctima, constituida como querellante particular.

La decisión se produce en un escenario jurídico excepcional. La prescripción de la acción penal ya fue planteada y el caso se encuentra alcanzado por ese instituto, lo que impide, en principio, la realización de un juicio oral. Aun así, Jávega resolvió avanzar con el pedido de elevación, dejando expuesta la tensión entre la solidez de la prueba reunida y los límites legales.

El eje central de la acusación es la prueba genética. Según detalló el fiscal, existe compatibilidad entre huellas genéticas halladas en el cinto de la bata de la víctima —identificado como el arma homicida— y el perfil genético de Bárzola. Jávega recordó además que el mecanismo del crimen “no está en discusión” y que se trató de una asfixia mecánica mixta, a mano y con lazo.

La Fiscalía sostuvo que esa huella genética no puede atribuirse a un aporte accidental y remarcó la coincidencia con un ADN mitocondrial hallado en un vello púbico de la víctima, lo que refuerza la hipótesis acusatoria.

A estos elementos se suman otros indicios, como la presencia del imputado en el rango temporal del hecho, surgida de sus propias declaraciones iniciales, y contradicciones en su relato sobre trabajos realizados ese día y sobre condiciones observadas en la escena del crimen.

“El indicio más importante es la compatibilidad genética, pero no el único”, explicó Jávega, al señalar que, analizados en conjunto, los elementos reunidos excluyen otras hipótesis posibles.

De este modo, la investigación penal quedó formalmente cerrada, aunque el futuro judicial de la causa aparece condicionado por la prescripción. A casi dos décadas del femicidio de Nora Dalmasso, el expediente vuelve a ocupar el centro del debate público y jurídico, entre la búsqueda de verdad y los límites que impone el sistema penal.