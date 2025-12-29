Servicio Penitenciario Federal: un negocio millonario con comida podrida

Andis: entre el ajuste y las coimas, el Gobierno cerró la agencia
La decisión fue anunciada por Manuel Adorni, en medio de la investigación judicial contra el extitular del organismo. Las funciones pasarán al Ministerio de Salud.
(Buenos Aires: SN).- Una investigación judicial sobre las condiciones de vida en el penal de Ezeiza escaló hasta la cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF), revelando una trama que combina presunta corrupción millonaria, condiciones de detención inhumanas y un insólito episodio de resistencia a la autoridad.
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó un procedimiento en las oficinas de Fernando Martínez, director del SPF. La justicia investiga una red de cartelización en el suministro de alimentos para los presos, un negocio que factura aproximadamente 37.230 millones de pesos anuales (unos 24,8 millones de dólares).
El "extravío" que salvó al director
El operativo quedó envuelto en una maniobra sospechosa. Cuando los funcionarios judiciales solicitaron el teléfono móvil de Martínez, el director -quien asumió con la gestión libertaria en 2024- entregó un dispositivo antiguo y alegó que su celular de uso diario se había "extraviado" esa misma mañana.
Sin embargo, el peritaje técnico de urgencia contradijo su versión: el rastreo de antenas determinó que el celular "perdido" tuvo actividad apenas una hora antes de que la policía irrumpiera en sus oficinas de Barracas. Los investigadores sospechan que Martínez recibió un aviso previo, permitiéndole deshacerse del aparato que contendría pruebas de su vínculo con las empresas proveedoras.
Una película de terror a la hora de comer
La causa se originó por una "catarata" de habeas corpus presentados por internos del penal de Ezeiza. Rubén C., quien estuvo detenido tres años en el pabellón LGBT, relató escenas dantescas a Infobae:
Contaminación: Hallazgo de clavos, cucarachas, mechones de pelo y cintas de embalar en la comida.
Estado de descomposición: Polenta con salsa blanca sin proteína, manzanas podridas y carne compuesta mayormente por grasa, cartílago o "cogote" de pollo de color verduzco.
Peligro sanitario: El propio juez Villena se intoxicó tras probar una de las viandas.
Informes de la ANMAT confirmaron que las raciones no son aptas para consumo humano al detectar bacterias como Escherichia coli, Listeria y Bacillus cereus, indicadores de una grave falta de higiene y manipulación deficiente.
El negocio de las "empresas pantalla"
La hipótesis principal del Juez Villena apunta a una maniobra para burlar prohibiciones judiciales. El año pasado, la empresa Food Rush S.A. fue apartada del servicio por irregularidades. Sin embargo, la justicia sospecha que la nueva adjudicataria, Biolimp, es en realidad una pantalla de la anterior.
"Biolimp usaba camiones de Food Rush con un ploteo de la firma Q-Chef encima, observable a simple vista", detallaron fuentes de la investigación. Ambas firmas comparten empleados y domicilios fiscales.
A pesar de que el Estado paga 17.000 pesos por plato (el valor de un menú ejecutivo en cualquier restaurante porteño), la realidad intramuros es otra: el hambre obliga a los presos a comprar víveres en la "cantina" del penal, donde un kilo de cebolla cuesta $1.700 y un maple de huevos llega a los $16.000.
Un desafío a la Justicia
La tensión durante el allanamiento fue tal que el magistrado consideró la detención inmediata de Martínez. El funcionario llegó al lugar en una camioneta Toyota Hilux a nombre de Enrique Antequera, un referente de "La Salada" actualmente prófugo.
La decisión fue anunciada por Manuel Adorni, en medio de la investigación judicial contra el extitular del organismo. Las funciones pasarán al Ministerio de Salud.
El senador formoseño José Mayans cuestionó la decisión de impulsar la votación por capítulos en lugar de hacerlo por artículos. "Vos que eras Ministra de Seguridad no sabías que le estaban pagando a (Edgardo) Kueider, no sabías que a Espert lo financiaban los narcos, totalmente inoperante y ahora venís acá”, dijo.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal cuestionó la falta de precisiones del BCRA sobre la salida de oro del país y le exigió transparentar la operación o justificar los riesgos financieros.
El Gobierno provincial formalizó los cambios en el sistema previsional de Córdoba. La ley, aprobada con votos del oficialismo y rechazada por los gremios, eleva los aportes de trabajadores activos para sostener el déficit de la Caja de Jubilaciones.
Quedó afuera el Capitulo 11, con el cual el Gobierno impulsaba las derogaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario. La Cámara Alta debatirá el mismo proyecto que obtuvo la media sanción en Diputados.
El oficialismo esperaba un trámite rápido en el Senado, pero las disidencias y la falta de respaldo político frenaron el avance del proyecto.
Si el 9 de diciembre fue el día en que el miedo se instaló en el Barrio Parque San Juan con amenazas y el frío metal de un revólver sobre una mujer indefensa, la tarde del domingo fue el día en que finalmente se pasó la última página del expediente.
El agresor de 19 años quedó a disposición de la Justicia luego de atacar a golpes a una joven, quien debió ser trasladada al Hospital.
El hecho ocurrió en el valle de Calamuchita. La víctima tenía 35 años y se encontraba de paseo junto a dos amigos. La Justicia investiga las causas del episodio.
La Unicameral de Córdoba declaró Monumento Histórico Provincial y de Interés Legislativo a la Acequia Jesuítica de la ciudad de Alta Gracia. El legislador Facundo Torres Lima presentó la iniciativa que venía impulsando desde hace años la artista Hilda Zagaglia.
La Municipalidad secuestró mercadería en comercios y notificó a 30 domicilios particulares. La medida busca frenar el incremento de detonaciones registrado este año y responder a las denuncias de organizaciones especializadas.