Anisacate: dos heridos tras un choque entre una moto y un auto

Bouwer: volcó su auto y fue trasladado al Hospital de Urgencias
El accidente se registró en el Camino San Carlos, donde un joven de 22 años perdió el control de su vehículo.
El siniestro ocurrió en la noche del lunes en Ruta S-523 y calle Los Castaños. Los ocupantes de la motocicleta fueron trasladados al Hospital Regional.Policiales29 de diciembre de 2025SN
(Alta Gracia; SN) Un accidente de tránsito se registró alrededor de las 21:30 en la intersección de la Ruta S-523 y calle Los Castaños, en la localidad de Anisacate. El hecho involucró a una motocicleta Honda Wave y un automóvil Volkswagen Fox.
Según el informe policial, el rodado menor era conducido por un hombre de 26 años, quien circulaba acompañado por su hermano, de 25. Por causas que se intentan establecer, la motocicleta colisionó con el vehículo, que era guiado por un hombre mayor de edad.
En el lugar trabajó una ambulancia de la localidad, que asistió a las personas involucradas en el siniestro. Posteriormente, los ocupantes de la motocicleta fueron trasladados al Hospital Regional para la realización de estudios de mayor complejidad.
Las circunstancias del choque permanecen bajo investigación.
El hecho ocurrió en el valle de Calamuchita. La víctima tenía 35 años y se encontraba de paseo junto a dos amigos. La Justicia investiga las causas del episodio.
Si el 9 de diciembre fue el día en que el miedo se instaló en el Barrio Parque San Juan con amenazas y el frío metal de un revólver sobre una mujer indefensa, la tarde del domingo fue el día en que finalmente se pasó la última página del expediente.
El hombre -que días atrás había simulado una dolencia para perpetrar un robo- no contaba con el alcance de los sistemas de vigilancia y los operativos preventivos.
El tercer supuesto involucrado en una causa contra una mujer fue capturado en un control preventivo. Hay un cuarto sospechoso prófugo.
El hecho ocurrió en el marco de una reunión familiar. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital de Alta Gracia, donde se constató que había ingresado sin signos vitales.
Los violentos disturbios que inauguraron el año en Alta Gracia avivaron internas, oxigenaron opositores que boqueaban y volvieron a poner sobre la mesa la economía y una innecesaria sobreexposición del Intendente.
Con un nuevo decreto que se superpone al Congreso, Javier Milei le otorgó un nuevo poder a la Secretaría de Inteligencia del Estado, que tendrá actividades bajo el carácter de "encubierto" en asuntos internos, como por ejemplo la detención de ciudadanos y que se superpone al Poder Judicial.
Desde el Comité de Circuito de la Unión Cívica Radical de Alta Gracia criticaron el accionar del Gobierno local y la Provincia luego de los desmanes ocurridos en el Parque del Sierras Hotel durante la madrugada del primero de enero.
El gobierno ruso expresó su rechazo al bombardeo y secuestro del presidente Maduro. También los hizo España y Colombia.
"Vamos a administrar Venezuela hasta una transición", dijo el presidente estadounidense en conferencia de prensa y advirtió sobre un segundo ataque “mucho más grande”.