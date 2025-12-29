Anisacate: dos heridos tras un choque entre una moto y un auto

(Alta Gracia; SN) Un accidente de tránsito se registró alrededor de las 21:30 en la intersección de la Ruta S-523 y calle Los Castaños, en la localidad de Anisacate. El hecho involucró a una motocicleta Honda Wave y un automóvil Volkswagen Fox.

Según el informe policial, el rodado menor era conducido por un hombre de 26 años, quien circulaba acompañado por su hermano, de 25. Por causas que se intentan establecer, la motocicleta colisionó con el vehículo, que era guiado por un hombre mayor de edad.

En el lugar trabajó una ambulancia de la localidad, que asistió a las personas involucradas en el siniestro. Posteriormente, los ocupantes de la motocicleta fueron trasladados al Hospital Regional para la realización de estudios de mayor complejidad.

Las circunstancias del choque permanecen bajo investigación.