Tiempo en Alta Gracia: ahí viene el viento Norte para arruinar un hermoso día

Córdoba: continúa vigente la alerta por fuertes tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta amarilla para el centro y norte de Córdoba, con posibilidad de caída de granizo y fuertes ráfagas.
(Alta Gracia; SN).- El primer lunes hábil de enero se presenta con condiciones de estabilidad absoluta en cuanto a precipitaciones, pero con una fuerte presencia de viento del sector Norte. Se espera una jornada calurosa, con una máxima que alcanzará los30ºC y ráfagas que podrían complicar las actividades al aire libre durante la tarde.
Mañana Radiante: La semana comienza con cielo totalmente despejado y una temperatura agradable de 23ºC. El viento Norte ya se hace sentir de forma moderada.
Tarde Ventosa y Cálida: Se alcanzará la máxima de 30ºC. Lo más destacado de la jornada serán las fuertes ráfagas del Norte, que oscilarán entre los 51 y 59 km/h, lo que podría generar molestias y problemas.
Noche Estable: El cielo permanecerá ligeramente nublado con una temperatura de 24ºC. El viento rotará levemente al Noreste, manteniendo ráfagas importantes de hasta 50 km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta amarilla para el centro y norte de Córdoba, con posibilidad de caída de granizo y fuertes ráfagas.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció una jornada con temperaturas menores a los 30 grados y vientos del sector norte.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció para esta jornada temperaturas más bajas que días anteriores, con el cielo parcialmente nublado y fuertes ráfagas.
Tenía 61 años, estaba próximo a jubilarse y cumplía funciones como supervisor. Falleció tras el derrumbe de una cabina en medio de la tormenta de viento y granizo.
La jornada se presenta con cielo inestable, temperaturas elevadas y chances de tormentas aisladas en distintos momentos del día. El calor continuará durante el fin de semana.
La Cooperativa del Anisacate ya judicializó el “abusivo” canon municipal por uso del espacio aéreo que el gobierno municipal pretende cobrarle a los vecinos. Carlos Ríos consideró que la medida oficial podría ser una persecución.
Los violentos disturbios que inauguraron el año en Alta Gracia avivaron internas, oxigenaron opositores que boqueaban y volvieron a poner sobre la mesa la economía y una innecesaria sobreexposición del Intendente.
El accidente se dio en la esquina de calle Eduardo Galasso y avenida Libertador, donde dos jóvenes protagonizaron un fuerte impacto.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
El mandatario estadounidense dijo que Washington está "a cargo" de Venezuela y advirtió a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que podría enfrentar un destino "peor que el de Maduro" si no cede a las exigencias petroleras.
Se trata del tradicional paseo en la carroza organizada por el Oratorio Salesiano y que contará con música en vivo a cargo del Coro Polifónico Municipal.