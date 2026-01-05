Tiempo en Alta Gracia: ahí viene el viento Norte para arruinar un hermoso día

(Alta Gracia; SN).- El primer lunes hábil de enero se presenta con condiciones de estabilidad absoluta en cuanto a precipitaciones, pero con una fuerte presencia de viento del sector Norte. Se espera una jornada calurosa, con una máxima que alcanzará los30ºC y ráfagas que podrían complicar las actividades al aire libre durante la tarde.

Mañana Radiante: La semana comienza con cielo totalmente despejado y una temperatura agradable de 23ºC. El viento Norte ya se hace sentir de forma moderada.

Tarde Ventosa y Cálida: Se alcanzará la máxima de 30ºC. Lo más destacado de la jornada serán las fuertes ráfagas del Norte, que oscilarán entre los 51 y 59 km/h, lo que podría generar molestias y problemas.

Noche Estable: El cielo permanecerá ligeramente nublado con una temperatura de 24ºC. El viento rotará levemente al Noreste, manteniendo ráfagas importantes de hasta 50 km/h.