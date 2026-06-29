Mundial 2026: el fixture completo de los 16avos de final

(Deportes; SN) El Mundial 2026 dejó atrás la fase de grupos y comenzó el tramo más esperado: los 16avos de final, instancia en la que un error puede significar la despedida del torneo.

La segunda ronda se puso en marcha este domingo con la victoria de Canadá por 1 a 0 sobre Sudáfrica, resultado que convirtió al seleccionado anfitrión en el primer clasificado a los octavos de final.

Ahora será el turno del resto de los cruces, que se disputarán entre este lunes 29 de junio y el viernes 3 de julio.

¿Cuándo juega Argentina?

La Selección dirigida por Lionel Scaloni, que terminó como líder del Grupo J, volverá a salir a la cancha el viernes 3 de julio, desde las 19 (hora argentina), cuando enfrente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami.

El ganador avanzará a los octavos de final y continuará su camino rumbo al título.

El cronograma completo

Lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón – 14:00

Alemania vs. Paraguay – 17:30

Países Bajos vs. Marruecos – 22:00

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega – 14:00

Francia vs. Suecia – 18:00

México vs. Ecuador – 22:00

Miércoles 1° de julio

Inglaterra vs. República Democrática del Congo – 13:00

Bélgica vs. Senegal – 17:00

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina – 21:00

Jueves 2 de julio

España vs. Austria – 16:00

Portugal vs. Croacia – 20:00

Viernes 3 de julio

Suiza vs. Argelia – 00:00

Australia vs. Egipto – 15:00

Argentina vs. Cabo Verde – 19:00

Colombia vs. Ghana – 22:30

Comienza la etapa decisiva

Con el cierre de la fase de grupos, el Mundial entra en la instancia en la que ya no hay margen de error. Cada partido es eliminatorio y solo los ganadores seguirán en carrera por levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio.