Alta Gracia: primer control de tránsito y 15 motos secuestradas

Alta Gracia: una multitud vivió la primera intervención urbana en la calle Sarmiento
Se trata del proyecto que reúne a vecinos y turistas en un encuentro marcado por la música, el arte y el comercio local con espectáculos al aire libre.
El Gobierno local realizó el primer operativo del año en la zona del Parque del Sierras Hotel, donde se labraron actas y se secuestraron motocicletas que no reunían las condiciones para circular.Municipales05 de enero de 2026SN
(SN; Alta Gracia) El pasado domingo 4 de enero, el Gobierno local realizó el primer control de tránsito del año en la ciudad, en el que se secuestraron más de una docena de motocicletas.
Precisamente, inspectores del área de Seguridad Vial y Ambiente llevaron a cabo el operativo en la zona correspondiente al Parque del Sierras Hotel, en calles Vélez Sarsfield, General Paz, Achával Rodríguez y Bv. Pelegrini.
Como resultado se labraron actas de infracción y se procedió al secuestro de 15 motos que no reunían las condiciones para circular.
Desde el municipio remarcaron que estos operativos forman parte de un trabajo continuo, por lo que recomiendan el cumplimiento de las normas vigentes.
Desde este lunes al viernes 9 de enero se llevará adelante el primer monitoreo aédico de la temporada, con recorridas casa por casa en distintos barrios de la ciudad.
Para este verano, el Gobierno local dio apertura a la pileta municipal, con precios accesibles para todas las edades.
Puntualmente no habrá servicio durante el miércoles 31 y el jueves 1 debido a que se encontrará cerrado el predio de Piedras Blancas. Además no habrá atención en ninguna de las áreas municipales.
La Municipalidad secuestró mercadería en comercios y notificó a 30 domicilios particulares. La medida busca frenar el incremento de detonaciones registrado este año y responder a las denuncias de organizaciones especializadas.
En total son 25 los talleres que se dictarán en la Casa de la Cultura y en la Escuela Municipal Rojas durante toda la temporada estival.
Los violentos disturbios que inauguraron el año en Alta Gracia avivaron internas, oxigenaron opositores que boqueaban y volvieron a poner sobre la mesa la economía y una innecesaria sobreexposición del Intendente.
El accidente se dio en la esquina de calle Eduardo Galasso y avenida Libertador, donde dos jóvenes protagonizaron un fuerte impacto.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
El mandatario estadounidense dijo que Washington está "a cargo" de Venezuela y advirtió a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que podría enfrentar un destino "peor que el de Maduro" si no cede a las exigencias petroleras.
Se trata del tradicional paseo en la carroza organizada por el Oratorio Salesiano y que contará con música en vivo a cargo del Coro Polifónico Municipal.