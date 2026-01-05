Alta Gracia: primer control de tránsito y 15 motos secuestradas

El Gobierno local realizó el primer operativo del año en la zona del Parque del Sierras Hotel, donde se labraron actas y se secuestraron motocicletas que no reunían las condiciones para circular.

(SN; Alta Gracia) El pasado domingo 4 de enero, el Gobierno local realizó el primer control de tránsito del año en la ciudad, en el que se secuestraron más de una docena de motocicletas.

Precisamente, inspectores del área de Seguridad Vial y Ambiente llevaron a cabo el operativo en la zona correspondiente al Parque del Sierras Hotel, en calles Vélez Sarsfield, General Paz, Achával Rodríguez y Bv. Pelegrini.

Como resultado se labraron actas de infracción y se procedió al secuestro de 15 motos que no reunían las condiciones para circular.

Desde el municipio remarcaron que estos operativos forman parte de un trabajo continuo, por lo que recomiendan el cumplimiento de las normas vigentes.

