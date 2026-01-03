Alta Gracia: abrió la pileta en el Parque García Lorca

(SN; Alta Gracia) Comenzó el 2026 y la temporada de verano no da respiro, mejor dicho, las altas temperaturas y el calor sofocante dejan pocas opciones para pasar los días lejos del agua y la posibilidad de refrescarse. Por este motivo, desde el Gobierno local dieron la apertura de la pileta municipal del Parque García Lorca.

Durante todo el verano, la pileta recibirá a vecinos y visitantes que deseen disfrutar de sus instalaciones y comodidades. El horario de funcionamiento es de lunes a viernes, de 14 a 20, mientras que los fines de semana y feriados será de 10 a 20.

Aquí la lista de precios:

Mayores de 12 años: $4.000

Menores de 12 años: $2.000

Jubilados y menores de 5 años: Gratis.

Además informaron que se encuentra en funcionamiento la Escuela Municipal de Verano. Con cupos completos reciben a cientos de vecinos de todos los barrios en las dos piletas municipales, desde los 5 años de edad hasta adultos mayores.