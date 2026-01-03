Alta Gracia: abrió la pileta en el Parque García Lorca

Alta Gracia: este martes inicia el ciclo “Cine en Familia”
En el Cine Teatro Monumental Sierras se proyectará la película “Minecraft”. Además se aguarda por una semana repleta de actividades en estas vacaciones de verano.
Para este verano, el Gobierno local dio apertura a la pileta municipal, con precios accesibles para todas las edades.Municipales03 de enero de 2026SN
(SN; Alta Gracia) Comenzó el 2026 y la temporada de verano no da respiro, mejor dicho, las altas temperaturas y el calor sofocante dejan pocas opciones para pasar los días lejos del agua y la posibilidad de refrescarse. Por este motivo, desde el Gobierno local dieron la apertura de la pileta municipal del Parque García Lorca.
Durante todo el verano, la pileta recibirá a vecinos y visitantes que deseen disfrutar de sus instalaciones y comodidades. El horario de funcionamiento es de lunes a viernes, de 14 a 20, mientras que los fines de semana y feriados será de 10 a 20.
Aquí la lista de precios:
Además informaron que se encuentra en funcionamiento la Escuela Municipal de Verano. Con cupos completos reciben a cientos de vecinos de todos los barrios en las dos piletas municipales, desde los 5 años de edad hasta adultos mayores.
La Municipalidad anunció importantes descuentos para el pago de tributos locales en forma anualizada. Hay tiempo hasta el próximo 20 de enero.
Se trata del proyecto que reúne a vecinos y turistas en un encuentro marcado por la música, el arte y el comercio local con espectáculos al aire libre.
El Gobierno local realizó el primer operativo del año en la zona del Parque del Sierras Hotel, donde se labraron actas y se secuestraron motocicletas que no reunían las condiciones para circular.
Desde este lunes al viernes 9 de enero se llevará adelante el primer monitoreo aédico de la temporada, con recorridas casa por casa en distintos barrios de la ciudad.
Puntualmente no habrá servicio durante el miércoles 31 y el jueves 1 debido a que se encontrará cerrado el predio de Piedras Blancas. Además no habrá atención en ninguna de las áreas municipales.
Bajo el nombre “Ejército de los Andes”, efectivos de ambos países iniciaron una expedición al cerro más alto de América, tras 25 años del último ascenso binacional.
La política exterior argentina ha demostrado poseer una elasticidad envidiable, capaz de contorsionarse según sople el viento desde el hemisferio norte.
Arde la Patagonia. Evacuaron a 700 personas mientras 230 brigadistas combaten las llamas en una zona crítica por sequía y viento.
La tarea de la Patrulla Preventiva permitió la captura de un hombre que -desde hacía medio año- había logrado esquivar los radares policiales.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla, que contempla abundantes lluvias en cortos períodos, fuertes ráfagas y posible caída de granizo en diferentes sectores de la provincia.