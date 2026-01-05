Alta Gracia: iniciaron los monitoreos barriales para la prevención del dengue

Alta Gracia: removieron vehículos que obstruían rampas de accesibilidad
El Gobierno local continúa con la remoción de vehículos en estado de abandono y mal estacionados ubicados en la vía pública.
Desde este lunes al viernes 9 de enero se llevará adelante el primer monitoreo aédico de la temporada, con recorridas casa por casa en distintos barrios de la ciudad.Municipales05 de enero de 2026SN
(Alta Gracia; SN) Este lunes, el Gobierno local comenzó el monitero aédico de la temporada 2025–2026, en el marco de las acciones de prevención del dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. Esta tarea de prevención se realizará por distintos sectores de la ciudad hasta el próximo viernes 9 de enero.
La iniciativa tiene como objetivo evaluar la presencia de larvas del mosquito Aedes aegypti en viviendas, así como relevar las medidas de prevención implementadas por la población. El operativo estará a cargo de personal de la Subsecretaría de Salud, junto a integrantes de Defensa Civil y técnicos de la División de Manejo Integrado de Vectores del Ministerio de Salud de la Provincia.
Los recorridos se realizan de 9 a 13, con visitas casa por casa, durante las cuales promotores y promotoras de salud solicitarán el ingreso a los domicilios para identificar posibles criaderos y tomar muestras de larvas. El material recolectado será analizado posteriormente en el laboratorio de entomología provincial. En caso de mal tiempo, el cronograma podrá ser reprogramado.
Desde el municipio aclararon que el personal afectado al monitoreo estará debidamente identificado, con uniforme y credenciales oficiales de las instituciones intervinientes.
Cronograma por barrios
Finalmente, se recordó que la participación vecinal y la eliminación de criaderos resultan fundamentales para reducir la proliferación del mosquito transmisor del dengue.
El Gobierno local continúa con la remoción de vehículos en estado de abandono y mal estacionados ubicados en la vía pública.
La propuesta está destinada a jóvenes de entre 15 y 24 años y contempla una introducción práctica al universo de la IA generativa.
El correspondiente monitoreo para los barrios Cafferata, Residencial el Crucero, 25 de Mayo, Sur y General Bustos se realizará mañana viernes 9 de enero.
El encuentro se realizará el próximo sábado en inmediaciones al Puente Armenia, donde se vivirá una fiesta al aire libre.
El Gobierno de la ciudad anunció modificaciones transitorias en el funcionamiento de algunos dispensarios durante los meses de enero y febrero. El Centro de Salud Nº 3 funcionará como eje central de la atención.
En el Cine Teatro Monumental Sierras se proyectará la película “Minecraft”. Además se aguarda por una semana repleta de actividades en estas vacaciones de verano.
Un gran incendio en Puerto Patriada ya arrasó con más de 1800 hectáreas y obligaron a realizar evacuaciones preventivas.
Un Renault Logan despistó y terminó impactando de frente contra una estructura eléctrica en el km 785, a la altura de Rafael García. El conductor y su acompañante, ambos de 34 años, fueron asistidos por Vittal y trasladados al Hospital regional.
Información suministrada por el Servicio Metereológico Nacional.
El intenso frente de tormentas que azotó a la provincia de Córdoba durante las últimas 24 horas, dejó a su paso importantes acumulados de agua que, en diversas localidades.
Tras el secuestro del presidente venezolano, el mandatario estadounidense aseguró que los cárteles "gobiernan" México y anunció una nueva fase de operaciones militares.