Alta Gracia: iniciaron los monitoreos barriales para la prevención del dengue

(Alta Gracia; SN) Este lunes, el Gobierno local comenzó el monitero aédico de la temporada 2025–2026, en el marco de las acciones de prevención del dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. Esta tarea de prevención se realizará por distintos sectores de la ciudad hasta el próximo viernes 9 de enero.

La iniciativa tiene como objetivo evaluar la presencia de larvas del mosquito Aedes aegypti en viviendas, así como relevar las medidas de prevención implementadas por la población. El operativo estará a cargo de personal de la Subsecretaría de Salud, junto a integrantes de Defensa Civil y técnicos de la División de Manejo Integrado de Vectores del Ministerio de Salud de la Provincia.

Los recorridos se realizan de 9 a 13, con visitas casa por casa, durante las cuales promotores y promotoras de salud solicitarán el ingreso a los domicilios para identificar posibles criaderos y tomar muestras de larvas. El material recolectado será analizado posteriormente en el laboratorio de entomología provincial. En caso de mal tiempo, el cronograma podrá ser reprogramado.

Desde el municipio aclararon que el personal afectado al monitoreo estará debidamente identificado, con uniforme y credenciales oficiales de las instituciones intervinientes.

Cronograma por barrios

Lunes 5: Sabattini, Pellegrini, Norte, Touring, Villa Camiares.

Martes 6: Córdoba, Paravachasca, Portales del Sol, 1º de Mayo, Parque Virrey.

Miércoles 7: Cámara, Parque Casino, Lalahenes, Parque San Juan.

Jueves 8: Cafferata, Residencial El Crucero, Don Bosco, 25 de Mayo, Sur, General Bustos.

Viernes 9: Villa Oviedo, La Perla, Liniers, Tiro Federal.

Finalmente, se recordó que la participación vecinal y la eliminación de criaderos resultan fundamentales para reducir la proliferación del mosquito transmisor del dengue.