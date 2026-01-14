Alta Gracia: Convocan a bailarines para integrar el Ballet Municipal

(Alta Gracia; Prensa).- El Gobierno de Alta Gracia informa que el Ballet Municipal llevará adelante una nueva audición con el objetivo de sumar a bailarines y bailarinas a su elenco, que como cada año se prepara para formar parte de los números artísticos que tendrán lugar en el emblemático “Milo Morcillo”, el escenario mayor del Encuentro Anual de Colectividades.

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de entre 15 y 25 años, y se llevará a cabo el próximo sábado 17 de enero a las 11hs en el Centro Cultural “El Galpón”, sito en Bv. Alfonsín esquina Bolivia.

El Ballet Municipal de Alta Gracia es un elenco con más de 20 años de trayectoria que se dedica de manera permanente a llevar la pasión por la danza y la identidad de Alta Gracia a los más diversos rincones y los más importantes eventos culturales.