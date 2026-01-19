Mundial 2026: la TV pública transmitirá los partidos de Argentina

Fútbol femenino: Belgrano ganó el Trofeo de Campeonas y jugará la Libertadores 2026
Las Piratas vencieron a Newell’s por penales tras empatar sin goles y lograron la primera clasificación continental de su historia. Agustina Sánchez fue figura.
Así lo informó el jefe de Gabinete, a través de un mensaje que difundió en las redes sociales. Manuel Adorni sostuvo que "el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos".Deportes19 de enero de 2026SN
(Buenos Aires; SN).- El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este lunes que la TV Pública y Radio Nacional “transmitirán todos los partidos” de la Selección argentina en el Mundial México, Estados Unidos, Canadá 2026.
“La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026”, señaló en un mensaje que difundió en la red social X al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Asimismo, añadió: “Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos”.
El Mundial se disputará del 11 de junio al 19 de julio y la Selección argentina, que irá a defender el título de campeón, iniciará su camino el martes 16 de junio a las 22 enfrentando a Argelia en el Kansas City Stadium.
En el segundo encuentro, el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará ante Austria el lunes 22 de junio a las 14 en el Dallas Stadium, mismo escenario donde se medirá frente a Jordania el sábado 27 de junio a las 23.
En tanto, el partido inaugural tendrá lugar el jueves 11 de junio a las 16 cuando México se enfrentará a Sudáfrica en el icónico estadio Azteca.
