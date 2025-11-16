Córdoba: sin goles, la "Gloria" y el "Matador" no se sacaron diferencias

(SN; Córdoba) Este domingo y por la última fecha de la primera fase del toerno Clausura, la "Gloria" y el "Matador" igualaron sin goles en el Estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba.

Si bien Instituto tuvo las mejores ocasiones e incluso le anularon dos tantos por posición adelantada, Talleres se aferró al empate y logró la clasificación a la siguiente fase elminatoria.

Los dirigidos por Daniel Oldrá lo buscó todo el partido, fundamentalmente en el segundo tiempo, momento en el que generó las oportunidades de mayor peligro. Mientras que el equipo de Carlos Tevez fue precavido en el fondo y defendió el cero a cero que le permitió ubicarse entre los ocho primeros de la zona "B". El rival de la "T" saldrá de la zona "A" deberá esperar los resultados de mañana lunes 17/11, cuando se definirán los choques de octavos de final.