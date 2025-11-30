Fútbol: ¡Córdoba es de Primera! Estudiantes de Río Cuarto sella un ascenso histórico

(Río Cuarto, SN). - El mapa del fútbol argentino se reescribió este domingo con letras doradas para Córdoba. Estudiantes de Río Cuarto concretó su anhelado regreso a Primera División, un logro que lo empareja con Belgrano, Talleres y el recién ascendido Instituto, consolidando un hito sin precedentes: cuatro equipos cordobeses competirán en la Liga Profesional 2026.

El ascenso se selló en el estadio Abel Sastre de Puerto Madryn, donde el equipo dirigido por Iván Delfino logró un valioso empate 1-1 ante Deportivo Madryn en la final de vuelta del Reducido de la Primera Nacional. La base del éxito fue la ventaja obtenida en la ida (2-0, con tantos de Tomás González y Juan Antonini), lo que significó un global de 3-1.

Batalla en el Sur y drama en el final

El encuentro decisivo estuvo cargado de drama y tensión. Pese a las condiciones del campo, que dificultaban el juego rasante, Estudiantes de Río Cuarto exhibió una superioridad táctica, especialmente en la primera mitad.

Primer Tiempo de Dominio Cordobés: El "León" salió a cerrar la serie, generando las ocasiones más claras. El arquero de Madryn, Yair Bonnin, se convirtió en figura crucial al ahogar en tres oportunidades los gritos de gol del delantero paraguayo Javier Ferreira. Además, Federico Recalde detuvo un remate sobre la línea de Agustín Fontana con su cuerpo, manteniendo el arco local en cero y la esperanza patagónica viva.

Reacción Local y Gol de Antología: El complemento se abrió con más ritmo. A los 18 minutos, Luis Silba desató la euforia local con un espectacular gol de tijera, batiendo a Brian Olivera y dejando a Madryn a solo un gol de forzar la definición por penales.

Expulsión y Sentencia de Morales: El trámite se complicó para Madryn a los 36 minutos, cuando Federico Recalde vio la tarjeta roja por doble amonestación, dejando a su equipo con diez hombres. La inferioridad numérica fue letal. Tan solo cuatro minutos después, a los 40', el mediocampista Agustín Morales sentenció la historia con un remate cruzado que se convirtió en el 1-1 definitivo y en el grito de ascenso para toda la delegación cordobesa.

El plan de Iván Delfino se ejecutó a la perfección: un equipo con carácter y solidez que supo sufrir y golpear en el momento justo, administrando la ventaja global con inteligencia de principio a fin.

Incidentes y festejo posteriori

El pitazo final, que decretó el ascenso de Estudiantes, estuvo empañado por incidentes. Hinchas locales, visiblemente frustrados, arrojaron proyectiles al campo de juego, lo que requirió la intervención de la Policía para contener la situación. Sin embargo, nada pudo opacar la euforia del plantel de Río Cuarto, que desató el festejo largamente esperado.

La élite cordobesa

El ascenso de Estudiantes no solo es un logro deportivo para la segunda ciudad más poblada de la provincia, sino que tiene un impacto directo en el panorama nacional. A partir de 2026, Córdoba capital, con Talleres, Belgrano e Instituto, y Río Cuarto, con Estudiantes, serán la segunda fuerza provincial más representada en el fútbol de élite, solo detrás de la provincia de Buenos Aires.